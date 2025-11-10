Ukraine công bố video triển khai UAV tấn công "xe bệ phóng S-400 và kho đạn Nga" ở Crimea, tuyên bố phá hủy cả hai mục tiêu.

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) cuối tuần trước thông báo đã tập kích các mục tiêu Nga trên bán đảo Crimea, tuyên bố phá hủy "một kho đạn của Tập đoàn quân số 18 ở làng Udachne và xe bệ phóng thuộc tổ hợp phòng không S-400 tại làng Uiutne". Chiến dịch diễn ra ngày 6/10, song thông tin chỉ được công bố sau hơn một tháng vì lý do an ninh.

Video đăng kèm cho thấy máy bay không người lái (UAV) tự sát FP-2 lao vào xe bệ phóng đang dừng bên đường, chưa rõ của tổ hợp S-300 hay S-400. Một vật thể gần đó đang bốc khói và có mảnh vỡ dưới đất, dường như là UAV tự sát lao xuống trước đó.

Ukraine đăng video tập kích bệ phóng S-400 tại Crimea UAV FP-2 Ukraine tập kích bệ phóng S-400 và kho đạn Nga tại Crime hôm 6/10. Video: SOF

Hình ảnh bị cắt trước khi phi cơ Ukraine chạm tới mục tiêu, sau đó chuyển sang cảnh một đám cháy lớn ở xa, không rõ có phải bệ phóng này hay không.

Đoạn sau video cho thấy UAV tự sát FP-2 đâm xuống một nhà kho và mất tín hiệu, nhưng không có hình ảnh thiệt hại sau đòn đánh.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

FP-2 là UAV tầm xa được phát triển bởi công ty Fire Point, hãng sản xuất tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine. Nó có thiết kế tương tự phiên bản tiền nhiệm FP-1, song được trang bị đầu đạn lớn hơn với khối lượng 105 kg, bù lại tầm bay giảm từ 1.400 km xuống còn 200 km.

UAV FP-2 được trưng bày hồi tháng 5. Ảnh: Mehza

Phi cơ có hai phiên bản, gồm loại tích hợp hệ thống dẫn đường tự động để tập kích mục tiêu cố định và loại được điều khiển thủ công qua sóng vô tuyến để tấn công vật thể di động.

Cuộc tập kích là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu hạ tầng quân sự Nga tại bán đảo Crimea. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã triển khai UAV và thiết bị bay không người lái nhắm vào máy bay, radar, hệ thống phòng không và kho đạn tại khu vực.

Phạm Giang (Theo Defense Express, RBC Ukraine)