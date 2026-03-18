Ukraine đang triển khai hơn 200 chuyên gia quân sự ở Trung Đông

Tổng thống Zelensky cho biết hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine đang có mặt tại Trung Đông để giúp các nước đối phó UAV Iran.

Phát biểu trước các nghị sĩ Anh ở thủ đô London hôm 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 201 công dân Ukraine đang hiện diện ở Trung Đông và vùng Vịnh, trong khi 34 người nữa đã sẵn sàng lên đường.

"Họ là các chuyên gia quân sự chuyên về đối phó máy bay không người lái (UAV) kiểu Shahed. Lực lượng của chúng tôi đã có mặt tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar, Arab Saudi và đang trên đường tới Kuwait", Tổng thống Zelensky nói, thêm rằng Ukraine đang hợp tác với một số quốc gia sau khi đạt được thỏa thuận.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã học được cách đối phó loại vũ khí này thông qua xung đột với Nga. "Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng cho thấy UAV Shahed mà Iran sử dụng ở khu vực có chứa linh kiện Nga", ông nói, đồng thời gọi vũ khí này là "phương pháp giá rẻ để phá hủy hạ tầng năng lượng đắt tiền".

Tổng thống Ukraine phát biểu trước các nghị sĩ Anh hôm 17/3. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky cũng đề cập đến những thành tựu trong lĩnh vực thiết bị không người lái (drone) của Ukraine, cho biết nước này hiện sản xuất ít nhất 2.000 drone đánh chặn mỗi ngày. Kiev cần một nửa trong số đó cho nhiệm vụ phòng thủ, số còn lại có thể chuyển giao cho đồng minh sử dụng.

"Nếu UAV Shahed cần được ngăn chặn ở UAE, châu Âu hay Anh, chúng tôi có thể làm điều đó. Đây là vấn đề về công nghệ, đầu tư và phối hợp", ông Zelensky cho biết.

Ukraine và Anh đã ký thỏa thuận về hợp tác quốc phòng nhân chuyến thăm của Tổng thống Zelensky. Theo thỏa thuận này, "chuyên môn của Ukraine và nền tảng công nghiệp tại Anh" sẽ được kết hợp để sản xuất, cung cấp drone và các năng lực mang tính đổi mới.

Một mẫu drone đánh chặn của Ukraine trong ảnh đăng hồi tháng 8/2025. Ảnh: Militarnyi

Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, UAV tự sát. Nhiều căn cứ có lực lượng Mỹ đã trúng đòn, gây thiệt hại về nhân mạng và thiết bị quân sự.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không cần trợ giúp từ Ukraine trong nỗ lực chống lại các cuộc tập kích bằng UAV của Iran.

Ebrahim Azizi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại quốc hội Iran, hôm 14/3 cho rằng Ukraine đã trở thành bên tham chiến trong xung đột tại Trung Đông sau khi "cung cấp hỗ trợ về UAV cho Israel".

Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk sau đó cho biết Kiev không e sợ trước "tuyên bố mang tính khiêu khích" và sẵn sàng đứng về phía Tel Aviv.

Phạm Giang (Theo Al Jazeera, Ukrainska Pravda, AP)