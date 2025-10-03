Ukraine đàm phán với Mỹ về thỏa thuận drone 50 tỷ USD

Phái đoàn Ukraine tới Mỹ để thảo luận về hợp đồng trị giá 50 tỷ USD, trong đó Kiev sẽ sản xuất 10 triệu drone mỗi năm trong 5 năm.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 2/10 thông báo phái đoàn nước này đã đến Mỹ để trao đổi về chi tiết kỹ thuật liên quan đến thỏa thuận thiết bị không người lái (drone) được Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố, trước khi hai bên đặt bút ký.

"Thỏa thuận xoay quanh đặt mua drone từ Ukraine trong thời gian 5 năm, cũng như xem xét khả năng hợp tác sản xuất một số mẫu drone của Ukraine", thông báo có đoạn.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết phái đoàn đã trình bày với phía Mỹ về những tiến bộ mới nhất trong công nghệ drone, cũng như đề xuất những mẫu cụ thể, độ hiệu quả và điều kiện sử dụng.

Máy bay không người lái Bulava được Ukraine trưng bày tại triển lãm ở Kiev hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Kiev và Washington còn thảo luận về hoạt động chuyển giao vũ khí Mỹ thông qua cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL). PURL được NATO thiết lập đầu tháng 8, trong đó các nước thành viên châu Âu và Canada sẽ góp tiền mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Ukraine.

Thỏa thuận drone được Tổng thống Zelensky công bố vào tháng 7, trong đó Ukraine sẽ bán drone và công nghệ liên quan cho Mỹ để đổi lấy vũ khí.

Ông Zelensky sau đó tiết lộ thỏa thuận có tổng trị giá 50 tỷ USD và sẽ kéo dài 5 năm, trong đó Ukraine dự kiến sản xuất tối đa 10 triệu drone mỗi năm. Dù vậy, lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng chương trình dự kiến chỉ được tiến hành sau khi xung đột kết thúc.

Ukraine đã chế tạo nhiều loại drone khác nhau kể từ đầu chiến sự, trong đó có dòng chuyên thả đầu nổ và tấn công tự sát từ trên không, xuồng không người lái và phương tiện mặt đất.

"Một số loại sẽ rất hữu ích với Mỹ, quốc gia chuyên sản xuất những mẫu drone tinh vi và đắt tiền song lại thua xa Ukraine về số lượng. Mỹ đang tụt hậu khá xa trong nỗ lực phát triển và sử dụng drone trên quy mô lớn, thỏa thuận này có thể thay đổi điều đó", biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự War Zone nhận định.

Phạm Giang (Theo Kyiv Post, War Zone)