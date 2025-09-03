Ukraine công bố video hạ nhóm lính Nga đổ bộ lên bãi cạn

Hải quân Ukraine chặn nhóm lính Nga đổ bộ lên bãi cạn tiền tiêu trên Biển Đen, hơn một tháng sau cuộc đột kích bằng đặc nhiệm vào cứ điểm.

Hải quân Ukraine ngày 2/9 thông báo đã hạ 7 binh sĩ Nga và làm 4 người khác bị thương, đánh chìm một xuồng cao tốc thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, chặn đối phương đổ bộ lên bãi cạn Tendra ở phía bắc Biển Đen.

Video do quân đội Ukraine công bố cho thấy cuộc tập kích dường như được thực hiện bằng máy bay không người lái (UAV), song thông cáo không nêu rõ loại vũ khí mà họ sử dụng.

Một đoạn trong video cho thấy một số quân nhân Nga tiếp cận xuồng cao tốc để kéo đồng đội lên bờ. Đoạn sau của video cho thấy lực lượng Ukraine tập kích công sự đối phương trên bãi cạn.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các vụ tập kích ở Tendra.

Khoảnh khắc UAV Ukraine hạ nhóm lính Nga đổ bộ lên bãi cạn tiền tiêu Khoảnh khắc hải quân Ukraine chặn nhóm lính Nga đổ bộ lên bãi cạn tiền tiêu ngoài khơi Kherson trong video công bố ngày 2/9. Video: BQP Ukraine

Bãi cạn Tendra là một dải đất hẹp ngoài khơi tỉnh Kherson, tiếp giáp khu vực đang do quân đội Nga kiểm soát. Bãi cạn dài khoảng 65 km, với điểm rộng nhất là 1,8 km.

Đây là vị trí mang ý nghĩa chiến lược, cách cảng Mykolaiv khoảng 30 km, điểm khởi đầu hành lang vận tải biển của Ukraine nhằm tránh gọng kìm phong tỏa của hải quân Nga.

Trước đó, Ukraine nhiều lần mở các chiến dịch đột kích Tendra. Hồi cuối tháng 7, lực lượng tình báo quân đội Ukraine (GUR) thông báo biệt kích đã đổ bộ, phá hủy cơ sở của Nga cùng hệ thống radar và tác chiến điện tử, đồng thời treo cờ Ukraine tại đây mà không chịu tổn thất nào.

Vị trí bãi cạn Tendra, Mykolaiv và khu vực Nga kiểm soát tại Kherson. Đồ họa: DeepState

Một cuộc đột kích khác được GUR tổ chức vào tháng 8/2024, phá hủy một số xe bọc thép, hệ thống tác chiến điện tử và công sự phòng thủ của Nga trên bãi cạn.

Đây là đợt giao chiến mới nhất trên khu vực Biển Đen giữa Nga và Ukraine. Kiev duy trì áp lực lên Hạm đội Biển Đen của Moskva nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển và hạn chế hoạt động quân sự của Nga tại khu vực.

Ngày 21/8, tình báo Ukraine tuyên bố đánh chìm một tàu tuần tra Nga gần thị trấn Zaliznyi, khiến 5 thủy thủ thiệt mạng. Một tuần sau, quân đội Ukraine tiếp tục tuyên bố làm hư hại một tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan-M ở biển Azov gần bán đảo Crimea.

Thanh Danh (Theo Kyiv Independent, Odessa-Journal, Militarnyi)