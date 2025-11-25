Ukraine 'cắt đề xuất hòa bình xuống còn 19 điểm'

Ukraine được cho là đã sửa đổi đáng kể kế hoạch hòa bình của Mỹ về chấm dứt xung đột, giảm từ 28 điểm xuống còn 19 điểm.

Guardian ngày 24/11 dẫn nguồn thạo tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, cuối tuần trước đàm phán tại Thụy Sĩ về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất.

Ukraine đã điều chỉnh kế hoạch, trong đó loại bỏ một số yêu cầu của Nga, giảm các điều khoản từ 28 xuống còn 19. Kiev và các đồng minh châu Âu cho rằng tiền tuyến hiện tại phải là điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận về lãnh thổ.

Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, trong sự kiện ở Kiev hồi tháng 8/2024. Ảnh: Reuters

Phía Ukraine nói thêm không thể công nhận những vùng đất Nga đã sáp nhập và Kiev nên tự định đoạt việc có gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO hay không. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya nói rằng những vấn đề như vậy được lưu ý "để lại cho Tổng thống Donald Trump và ông Zelensky quyết định sau".

Tổng thống Ukraine hôm 24/11 đã bình luận rằng 28 điểm trong kế hoạch hòa bình của Mỹ không phù hợp, nhưng không nói cụ thể kế hoạch giảm còn bao nhiêu điều khoản. Phái đoàn Ukraine mô tả phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình là "thực tế hơn".

Dự thảo về kế hoạch hòa bình được Mỹ chuyển cho Ukraine từ ngày 20/11, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra, như Ukraine từ bỏ vùng Donbass, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO. Nga mô tả dự thảo ban đầu của Mỹ có thể là nền tảng cho thỏa thuận hòa bình và bác bỏ phiên bản châu Âu tham gia sửa đổi.

Ngọc Ánh (Theo Guardian, Reuters, AFP)