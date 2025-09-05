Ukraine cáo buộc Nga tập kích nhóm rà phá bom mìn

Ukraine nói Nga tập kích tên lửa vào nhóm rà phá bom mìn nhân đạo ở tỉnh Chernihiv, trong khi Moskva tuyên bố mục tiêu là bãi phóng UAV.

Vụ tập kích xảy ra hôm 4/9 gần ngoại ô thành phố Chernihiv, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền bắc Ukraine, cách thủ đô Kiev khoảng 125 km về phía bắc, khiến hai người thiệt mạng. "Lực lượng Nga cố tình nhắm vào các nhân viên của Hội đồng Người tị nạn Đan Mạch (DRC), khi đó đang làm nhiệm vụ gỡ mìn nhân đạo", Vyacheslav Chaus, tỉnh trưởng Chernihiv, cho hay.

DRC xác nhận một trong những điểm rà phá bom mìn đã trúng tên lửa, khiến hai người Ukraine thiệt mạng và 8 người bị thương. "Vào thời điểm đó, đội ngũ của DRC đang tiến hành hoạt động nhân đạo là rà phá mìn và chất nổ sót lại trong xung đột", tổ chức này cho hay.

Nga bị tố phóng tên lửa Iskander vào nhóm nhân đạo tại Ukraine Tên lửa Iskander tập kích mục tiêu được cho là "bãi phóng UAV Ukraine" hôm 4/9. Video: BQP Nga

Hình ảnh do Reuters đăng cho thấy một ôtô dán logo DRC bị hư hại trong cuộc tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết lực lượng trinh sát triển khai ở tỉnh Chernihiv đã phát hiện "hoạt động chuẩn bị phóng máy bay không người lái (UAV) tầm xa trên đường băng dã chiến". Video do UAV chuyển về cho thấy nhiều xe tải màu trắng tập trung trên đoạn đường đất kéo dài, trước khi tên lửa đạn đạo Iskander-M kích nổ gần đó và khiến lượng lớn mảnh văng trùm xuống khu vực.

"Kiev một lần nữa tìm cách mô tả hành động tiêu diệt mục tiêu quân sự hợp pháp, nhằm vào bãi phóng UAV của quân đội Ukraine là đòn tấn công nhằm vào 'hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo'. Mục đích của họ là che giấu các đơn vị UAV vũ trang dưới vỏ bọc trên", thông báo của quân đội Nga có đoạn.

Xe có logo của DRC bị hư hại sau đòn tập kích tên lửa của Nga hôm 4/9. Ảnh: Reuters

DRC là tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận tư nhân có trụ sở tại Đan Mạch, đang tham gia nhiều dự án nhân đạo quy mô lớn trên khắp thế giới. DRC bắt đầu hỗ trợ rà phá bom mìn tại Ukraine kể từ tháng 6/2023.

Giới chuyên gia nhận định Ukraine hiện là quốc gia bị gài mìn nhiều nhất thế giới. Nhiều nhóm rà phá bom mìn đang hiện diện ở miền bắc, miền đông và miền nam nước này để làm nhiệm vụ tại các khu vực mà Kiev giành lại được sau giai đoạn đầu xung đột.

Phạm Giang (Theo AFP, TASS)