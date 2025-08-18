Ukraine cáo buộc Nga 'khiêu khích' trước cuộc gặp Trump - Zelensky

Tổng thống Zelensky chỉ trích Nga tìm cách khiêu khích vì tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa, UAV ngay trước cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine.

"Đây là cuộc tấn công đầy toan tính và khiêu khích của Nga. Họ biết rằng cuộc gặp bàn về vấn đề chấm dứt xung đột sẽ diễn ra hôm nay ở thủ đô Washington", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội ngày 18/8, khi ông vừa tới Mỹ để chuẩn bị gặp người đồng cấp Donald Trump tại Nhà Trắng.

Trước đó, quân đội Ukraine cho biết Nga phóng 140 UAV và tên lửa đạn đạo Iskander-M, tấn công hàng chục địa điểm tại các tỉnh Donetsk, Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa và Kiev. Hàng chục UAV và 4 tên lửa Iskander-M đã lọt qua lưới phòng không Ukraine, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

"Trong số những người thiệt mạng có một bé gái một tuổi rưỡi và một thiếu niên 16 tuổi. Nạn nhân trẻ nhất bị thương là em bé 6 tuổi", Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels, Bỉ, ngày 17/8. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu hôm nay sẽ thảo luận với Tổng thống Trump về phương án chấm dứt chiến sự. Ông Trump trước đó tuyên bố từ bỏ nỗ lực đạt lệnh ngừng bắn chóng vánh ở Ukraine, thay vào đó muốn tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình, vốn mất nhiều thời gian đàm phán hơn.

Ông Zelensky cáo buộc phía Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công để "duy trì áp lực lên Ukraine và châu Âu, cũng như để hạ nhục nỗ lực ngoại giao". "Đó là lý do chúng tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ để chấm dứt các vụ tấn công", lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Nga chưa lên tiếng về phát biểu của ông Zelensky. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập kích nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, phá hủy nhiều khí tài.

Trước khi gặp ông Zelensky, ông Trump tuyên bố việc Ukraine lấy lại bán đảo Crimea, đã được Nga sáp nhập năm 2014, hay gia nhập NATO, đều bất khả thi. Ông chủ Nhà Trắng cũng thúc giục Ukraine sớm đạt thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột. Ông Trump còn nói thêm "Nga là cường quốc, còn Ukraine thì không".

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP)