Ukraine cáo buộc Hungary tịch thu trái phép hàng chục triệu USD

Hungary bắt hai xe bọc thép chở tiền của Ukraine với nghi vấn rửa tiền, Kiev cáo buộc Budapest tịch thu tài sản trị giá 80 triệu USD trên xe.

Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia Hungary ngày 6/3 thông báo bắt 7 công dân Ukraine và giữ hai xe bọc thép chở lượng lớn tiền mặt đi qua lãnh thổ nước này, cho biết đang tiến hành thủ tục tố tụng hình sự với cáo buộc rửa tiền.

Ngoại trưởng Andrii Sybiha sau đó cáo buộc Hungary "bắt công dân Ukraine làm con tin và tịch thu trái phép số tiền hàng chục triệu USD". Ông nói rằng 7 người bị bắt đều là nhân viên của ngân hàng quốc doanh Oschadbank và đang di chuyển trên xe bọc thép chở tiền từ Áo về Ukraine, nhấn mạnh đây là hoạt động nghiệp vụ thường kỳ giữa các ngân hàng nhà nước.

Số tiền, vàng trên hai xe bọc thép bị tạm giữ. Ảnh: AFP

Ngân hàng Oschadbank cho biết số tài sản trên hai xe bọc thép gồm 40 triệu USD, 35 triệu euro và gần 9 kg vàng, tương đương khoảng 1,5 triệu USD theo giá hiện tại.

Trung tâm Thông tin Chính phủ Hungary sau đó cho biết 7 công dân Ukraine sẽ bị trục xuất trong ngày, thêm rằng trong số này có một cựu tướng thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, một cựu thiếu tá không quân và một số người có kinh nghiệm quân sự.

Cơ quan này không giải thích lý do họ được thả để trục xuất, cũng chưa thông báo hướng xử lý số tiền trên hai xe. Ngân hàng Oschadbank cho biết Budapest chưa hoàn trả số tài sản.

Vụ bắt xe chở tiền tiếp tục đẩy làm leo thang căng thẳng giữa Hungary và Ukraine, trong bối cảnh hai nước tranh cãi về hoạt động vận chuyển dầu trên đường ống Druzhba nối từ Nga đến Hungary qua lãnh thổ Ukraine, vốn bị gián đoạn từ ngày 27/1.

Ngân hàng quốc doanh Ukraine Oschadbank ở Kiev, ngày 6/3. Ảnh: AFP

Ukraine cho biết UAV Nga tấn công làm hư hại hạ tầng đường ống, khiến quá trình sửa chữa tiềm ẩn rủi ro, trong khi Hungary cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn nối lại nguồn cung dầu và tuyên bố áp dụng các biện pháp đáp trả mạnh tay.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người duy trì quan hệ gần gũi với Điện Kremlin, hôm 6/3 ngầm đề cập vụ bắt xe chở tiền. "Chúng tôi sẽ chặn những thứ quan trọng với Ukraine đi qua Hungary cho đến khi họ chấp thuận nối lại vận chuyển dầu. Người Ukraine sẽ cạn tiền trước khi chúng tôi cạn dầu", ông nói.

Đức Trung (Theo AP, AFP, Reuters)