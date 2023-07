Ukraine cảnh báo tàu đến cảng Nga dọc Biển Đen

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết sẽ coi tất cả tàu đến các cảng mà Nga kiểm soát dọc Biển Đen là phương tiện có khả năng chở hàng quân sự.

"Chúng tôi cảnh báo rằng từ 0h ngày 21/7, tất cả tàu di chuyển trên Biển Đen hướng đến cảng của Nga và cảng mà Moskva kiểm soát ở Ukraine đều có thể bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự và sẽ chịu rủi ro tương ứng", thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay cho hay.

Bộ này thêm rằng vụ đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen năm ngoái chứng minh lực lượng Ukraine có công cụ cần thiết để đẩy lùi động thái "gây hấn" của Nga trên biển.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết họ đã cấm lưu thông ở khu vực đông bắc Biển Đen và eo biển Kerch kể từ 5h ngày 20/7.

Tàu thương mại chờ qua eo biển Bosphorus hồi tháng 10/2022. Ảnh: Reuters

Thông báo của Ukraine được đưa ra một ngày sau khi Nga cảnh báo mọi tàu hướng đến cảng Ukraine giáp Biển Đen bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự từ 0h ngày 20/7.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố những quốc gia sở hữu tàu cũng sẽ bị coi là bên tham gia chiến sự Ukraine và ủng hộ Kiev. Tuy nhiên, Nga chưa công bố biện pháp hành động với những tàu hàng có ý định cập cảng Ukraine.

Nga tuần này từ bỏ Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán một năm trước để cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn qua Biển Đen. Moskva đã thu hồi mọi đảm bảo về an toàn hàng hải liên quan.

Nhà Trắng cảnh báo rằng Nga có thể tấn công tàu hàng dân sự trên Biển Đen, mở rộng số lượng mục tiêu trong chiến dịch tập kích hạ tầng ngũ cốc của Ukraine.

Hành lang an toàn theo Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Đồ họa: Guardian

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)