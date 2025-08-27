Ugarte hẹn hò bạn gái cũ của Mbappe

AnhTiền vệ Man Utd, Manuel Ugarte lần đầu xuất hiện cùng bạn gái mới Georgia May Heath - người từng có thời gian hẹn hò với tiền đạo Kylian Mbappe.

Cuối tuần qua, Ugarte và bạn gái đi mua sắm tại Waitrose, phía Bắc London. Cả hai xuất hiện tình tứ, chọn đồ ăn và một số vật dụng cá nhân trước khi cùng nhau rời cửa hàng bằng xe riêng.

Ugarte diện trang phục tối màu và nhấm nháp trà mate truyền thống của Nam Mỹ. Georgia chọn phong cách thoải mái với áo tank-top đen, quần jogger xám sáng của Adidas và giày thể thao, tay xách túi mua sắm của Waitrose. Đây là lần đầu họ công khai sánh đôi tại Anh kể từ khi chính thức xác nhận hẹn hò.

Georgia là ngôi sao mạng xã hội người Anh, sở hữu hơn 230.000 người theo dõi trên Instagram, chuyên đăng tải nội dung thời trang và làm đẹp.

Manuel Ugarte đăng ảnh cùng Georgia May Heath tình tứ trên du thuyền ở Tây Ban Nha.

Người đẹp 27 tuổi từng hẹn hò với Mbappe - đồng đội cũ của Ugarte tại PSG. Georgia và Mbappe được bắt gặp đi ăn tối tại Hy Lạp năm 2021 và thậm chí còn đi nghỉ cùng nhau hồi tháng 1/2024, trước khi chia tay.

Tháng trước, Ugarte chính thức xác nhận mối quan hệ với Georgia khi đăng ảnh hai người tình tứ trên du thuyền ở Tây Ban Nha, kèm biểu tượng trái tim. Mbappe bấm "thích" bài đăng này, cho thấy mối quan hệ giữa anh và đồng đội cũ không hề có hiềm khích.

Manuel Ugarte (trái) và Kylian Mbappe khi còn cùng phụng sự PSG. Ảnh: X / PSG_Report

Ugarte bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tại CLB quê nhà Fenix, lần lượt khoác áo hai CLB Bồ Đào Nha Famalicao, Sporting Lisbon rồi cập bến PSG với phí 68 triệu USD vào hè 2023.

Chỉ sau một mùa giải, do không phù hợp với phong cách của HLV Luis Enrique, tiền vệ người Uruguay chuyển sang Man Utd với tổng phí 67 triệu USD. Ugarte được đánh giá là "N'Golo Kante mới", nhưng chưa chiếm được vị trí chính thức tại sân Old Trafford.

Ugarte dự bị cả hai vòng đầu Ngoại hạng Anh, khi Man Utd thua Arsenal 0-1 và hòa Fulham 1-1. Tiền vệ 24 tuổi có thể đá chính trong trận gặp CLB hạng dưới Grimsby Town ở vòng hai Cup Liên đoàn hôm nay.

