UAEGiải võ thuật tổng hợp số một thế giới (UFC) lần đầu kết thúc mà không có kết quả, sau khi Ciryl Gane chọc vào mắt Tom Aspinall, tối 25/10.

Aspinall không thể tiếp tục thi đấu sau khi bị Ciryl Gane chọc vào mắt phải, trong pha đổi đòn ở 4 phút 35 giây của hiệp một. Võ sĩ người Anh được cho 5 phút để hồi phục nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì. Trọng tài Jason Herzog buộc phải dừng trận tranh đai hạng nặng (từ 93,4 đến 120,2 kg), còn Aspinall được đưa ngay đến bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên một trận tranh đai UFC kết thúc mà không có kết quả do lỗi vô ý. Người hâm mộ MMA trải qua cảm giác hụt hẫng với trận đấu tâm điểm. Trong khi đó, khán giả tại nhà thi đấu Etihad, UAE la ó khi Aspinall trả lời phỏng vấn.

UFC hủy trận tranh đai hạng nặng vì pha móc mắt Tình huống Tom Aspinall bị Ciryl Gane chọc vào mắt ở trận tranh đai hạng nặng UFC.

"Nhảm nhí thật. Tại sao lại la ó tôi? Tôi đâu phải người chọc mắt. Tôi còn không nhìn thấy gì", Aspinall nói. "Kết thúc thật vớ vẩn. Tôi đang tức điên lên đây".

Thực tế, ngón tay của Gane đã chọc vào cả hai mắt của Aspinall, nhưng một bên chịu lực lớn hơn. "Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra, cho khán giả và tất cả mọi người", võ sĩ người Pháp cho hay. "Tôi cũng xin lỗi chính bản thân. Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết cho trận đấu. Tôi rất thất vọng, nhưng thể thao là vậy".

Trước khi sự cố xảy ra, Gane, bị đánh giá thấp hơn, lại chiếm lợi thế. Anh khiến đối phương đổ máu mũi sau những cú đấm thẳng, đồng thời cho thấy tốc độ đáng gờm. Aspinall cũng sẵn sàng tiếp tục đánh đứng, mặc dù có sở trường địa chiến. Tuy nhiên, khán giả đã không được xem một trận đấu dài hơn để kiểm tra thêm các kỹ năng cũng như thể lực của võ sĩ người Anh.

Tom Aspinall (trái) bị Ciryl Gane chọc vào mắt ở cuối hiệp một trận tranh đai hạng nặng trong sự kiện UFC 321, tại nhà thi đấu Etihad, UAE ngày 25/10/2025. Ảnh: LLC

Aspinall, sinh năm 1993, đang giữ đai hạng nặng UFC với thành tích MMA thắng 15 và thua ba. Anh cao 1,98 m, nặng khoảng 115 kg, và được biết đến với khả năng kết liễu nhanh gọn đối phương, với sáu trong tám trận thắng gần nhất được giải quyết vào giữa hiệp một. Anh đang giữ kỷ lục về thời gian thi đấu trung bình ngắn nhất, là 2 phút 2 giây.

Trong khi đó, Gane sinh năm 1990 tại Pháp. Anh thấp hơn Aspinall 2 cm nhưng có cân nặng tương đương. Thành tích MMA là thắng 13 và thua hai. Trước khi gặp Aspinall, Gane từng hai lần tranh đai hạng nặng, nhưng lần lượt thua Francis Ngannou năm 2022 và Jon Jones năm 2023.

UFC gần như chắc chắn sắp xếp trận tái đấu cho hai võ sĩ. "Tôi cũng cảm thấy như mọi người thôi", Giám đốc điều hành Dana White cho biết. "Màn trình diễn tuyệt vời, nhưng kết thúc tệ hại. Thật phiền phức vì phải dời lịch thi đấu".

Hạng nặng UFC hiện có rất ít ứng viên tranh đai chính thức. Một phần lý do là sự thống trị của Aspinall, được giữ đai tạm thời từ tháng 11/2023, khi đã đánh bại ba trong bốn ứng viên hàng đầu ở hạng cân này.

Người cầm đai chính thức là Jon Jones đã gây tranh cãi lớn. UFC cố gắng đàm phán trận thống nhất đai giữa Jones và Aspinall. Tuy nhiên, Jones quyết định giải nghệ vào tháng 6, khiến Aspinall lãng phí hai năm chờ đợi. Từ đầu năm 2023, Aspinall chỉ thi đấu ba trận, với tổng cộng 3 phút 22 giây trong lồng bát giác, tức trung bình hơn một phút mỗi năm.

Lịch sử UFC từng ghi nhận một trận tranh đai không có kết quả, là giữa Jones và Daniel Cormier ở hạng dưới nặng (từ 84 đến 93 kg) vào năm 2017, nhưng không phải quyết định ngay tại sàn đấu. Ban đầu, Jones thắng bằng knock-out kỹ thuật, nhưng Ủy ban Thể thao California quyết định hủy kết quả do Jones không vượt qua bài kiểm tra doping.

Hiếu Lương