UEH tổ chức giải chạy Half Marathon kỷ niệm 50 năm thành lập

Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) tổ chức Giải chạy UEH Run Half Marathon 2026, nhằm tái hiện di sản tri thức - con người - tương lai của nhà trường từ 1976 đến nay.

Giải chạy mang tên "Embracing Our Future" (Nắm giữ tương lai), nằm trong chuỗi 22 hoạt động "đồng kiến tạo vì tương lai bền vững", hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập của UEH. Nhà trường kỳ vọng giải chạy sẽ là sự kiện thể thao cộng đồng đặc biệt nhất của trường trong năm nay.

Tham gia giải chạy, các thành viên của UEH và cộng đồng sẽ được trải nghiệm đường chạy tái hiện 9 giai đoạn phát triển của UEH, từ ngày thành lập - mang sứ mệnh "kiến quốc bằng tri thức" năm 1976 đến dấu mốc Top 15 đại học hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2026. Đường chạy cũng nêu bật 8 giá trị di sản cốt lõi đã được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường. Đó là đoàn kết, nghĩa tình, tận tâm, cộng đồng, tiên phong, kiến tạo, bền vững, quốc tế hóa.

Một trong những cung đường tại Giải chạy UEH Run Half Marathon 2026 - Embracing Our Future. Ảnh: UEH

Đại diện nhà trường chia sẻ, giải chạy là không gian hội tụ lần đầu tiên của hơn 50 thế hệ người học, nơi các câu chuyện được kể lại, ký ức được đánh thức và hành trình tiếp nối được lan tỏa. Đây cũng là điểm chạm kết nối cộng đồng "Changemaker" (Người tạo sự thay đổi) từ giảng viên, người học, cựu học viên đến đối tác, doanh nghiệp và những cá nhân cùng chung tinh thần hành động vì các giá trị bền vững, cùng bắt tay kiến tạo hành trình chung cho tương lai.

Giải chạy được tổ chức tại khu đô thị Sala, TP HCM trong 2 ngày 6-7/6 với ba cự ly 5, 10 và 21km. Theo ban tổ chức, mỗi cự ly mang một ý nghĩa biểu trưng cho từng giai đoạn phát triển của UEH. Trong đó, 5km là di sản tri thức, biểu trưng cho sứ mệnh kiến quốc, với hình ảnh một quyển sách mở ra giai đoạn 1975-1976, khi UEH đảm nhận vai trò đào tạo đội ngũ nhân lực kinh tế - quản lý phục vụ công cuộc tái thiết và phát triển đất nước.

10km mang ý nghĩa di sản con người, thể hiện triết lý "lấy con người làm trung tâm", gắn với định hướng phát triển theo nhu cầu xã hội và hơi thở thị trường, đánh dấu cột mốc chuyển mình trở thành đại học đa ngành, bền vững.

21km mang ý nghĩa di sản tương lai, biểu tượng cho tầm nhìn phát triển dài hạn, một tập thể với tinh thần One UEH (một UEH) - nơi các thành viên của nhà trường, đối tác, học giả trong và ngoài nước cùng hội tụ, đưa UEH trở thành "một đại học toàn cầu - hành động địa phương" - "một đại học trong lòng đô thị", cùng hành động vì tương lai bền vững.

Tìm hiểu về giải chạy UEH Run Half Marathon 2026 - Embracing Our Future. Ảnh: UEH

Để khích lệ tinh thần các runner, Ban tổ chức dành nhiều giải thưởng cho cả cá nhân và cộng đồng. Trong đó, ba cá nhân nam, nữ về nhất, nhì, ba ở mỗi cự ly sẽ nhận mức tiền thưởng tăng dần theo độ dài đường chạy, cao nhất lên đến 5 triệu đồng cho giải nhất ở cự ly 21km.

Bên cạnh thành tích thi đấu, giải chạy còn tôn vinh những giá trị kết nối và tinh thần cộng đồng. Trong đó, một giải "Tinh thần di sản" dành cho các CLB hoặc đội nhóm trực thuộc Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên UEH có số lượng thành viên tham gia đông nhất. Giải "Cosplay di sản UEH" dành cho những runner mang đến hình ảnh sáng tạo, độc đáo gắn với mái trường UEH theo phong cách riêng.

Công đoàn nhà trường cũng trao tặng một giải tập thể dành cho đơn vị (hoặc nhóm) thể hiện nổi bật tinh thần đồng đội, sự đồng hành và màu sắc riêng trong suốt hành trình tham gia giải chạy; và một giải "Viên chức truyền cảm hứng thể thao". Hai giải thưởng này được bình chọn trên fanpage nhà trường.

Ngoài ra, các vận động viên đạt thành tích cao còn nhận thêm quà tặng từ nhà tài trợ như một sự ghi nhận cho nỗ lực và hành trình chinh phục giới hạn của mình.

Diệp Chi