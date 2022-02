UEFA đạt bước tiến lớn trong việc ngăn Super League

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đạt thỏa thuận bán bản quyền truyền hình giai đoạn 2024-2027 trị giá 17 tỷ USD, với sự hậu thuẫn của chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi.

Cách đây ít ngày, UEFA thông báo việc bán quyền khai thác và bản quyền truyền hình cho TEAM Marketing và Relevent Sports Group - công ty truyền thông thể thao có trụ sở tại Thành phố New York. Theo The Times, hợp đồng trị giá 17 tỷ USD mà UEFA vừa ký kết tăng 40% so với hiện tại.

Trong đó, TEAM Marketing, đối tác thường xuyên của UEFA trong nhiều năm, sẽ cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán quyền thương mại toàn cầu, gồm quyền truyền thông, tài trợ và cấp phép, cùng với việc cung cấp quản lý tài khoản và dịch vụ liên quan cho các Champions League, Europa League, Europa Conference League, Siêu Cup châu Âu và Youth League giai đoạn 2024-2027.

Gói bản quyền mới sẽ giúp Champions League ứng phó tốt hơn trước các nỗ lực ly khai tương tự Super League.

Thỏa thuận mới của UEFA dự kiến giúp các CLB dự Champions League nhận tiền thưởng và bản quyền truyền hình khoảng 5,7 triệu USD một mùa, tăng đáng kể so với mức 4 triệu USD hiện tại.

Al-Khelaifi được cho là người "giật dây" để đem về thỏa thuận béo bở như vậy cho UEFA. Chủ tịch PSG cũng là người đứng đầu Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), sau khi chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli từ chức hồi tháng 4/2021.

Al-Khelaifi xem thỏa thuận này như "bình mình mới" cho Champions League. Doanh nhân người Qatar đồng thời hy vọng nó sẽ dập tắt tham vọng ly khai khỏi UEFA của nhiều CLB lớn, như việc thành lập Super League từng gây chấn động nền bóng đá châu Âu và cả thế giới năm ngoái.

"Chúng tôi vui mừng khi đoạt thỏa thuận với TEAM Marketing và Relevent Sports Group về việc phân phối doanh thu lớn hơn cho các CLB trên khắp châu Âu vào thời điểm quan trọng, trong điều kiện cần có sự ổn định tài chính. Tôi cũng muốn cảm ơn ECA, vì sự hợp tác tuyệt vời trong quá trình thương thảo hợp đồng", Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nói.

Super League là giải đấu do 12 CLB hàng đầu châu Âu tuyên bố thành lập hôm 18/4/2021. Lãnh đạo của nhóm Super League hiện có Chủ tịch Florentino Perez và phó Chủ tịch Andrea Agnelli - những người đồng thời là Chủ tịch các CLB Real Madrid và Juventus.

Nhóm sáng lập Super League đặt tham vọng hướng đến giải đấu có doanh thu lên đến sáu tỷ USD mỗi năm, và mỗi CLB được chia thưởng hàng trăm triệu từ đó, gấp nhiều lần so với Champions League.

Nhưng chỉ sau vài ngày, do sức ép dư luận, Man Utd, Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid đồng loạt rút lui. Trong khi đó, Real, Barca và Juventus vẫn ở lại với dự án.

Hồng Duy (theo The Times)