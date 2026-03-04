UBND tỉnh Lào Cai: Môi trường an toàn sau vụ nổ ở Tằng Loỏng

5 mẫu quan trắc không khí cho kết quả đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tuy nhiên các chất đặc thù sản xuất phốt pho hiện không đủ điều kiện phân tích.

Chiều 4/3, UBND tỉnh Lào Cai cho biết cả 5 mẫu không khí tại các vị trí xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ lò sản xuất phốt pho của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, được lấy ngày 24/2 đều đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam.

Các vị trí lấy mẫu bao gồm: Cổng số 3 nhà máy (cách vị trí nổ khoảng 100 m); khu đất trống phía Tây (cách khoảng 200 m); tuyến đường T19 (cách khoảng 400 m) và khu vực giáp tỉnh lộ 152, gần khu dân cư thôn Mường 1, xã Gia Phú (cách khoảng 835 m). Các thông số được phân tích gồm bụi TSP, NH₃, SO₂, NO₂, CO.

Cột khói từ vụ nổ nhà máy Phốt Pho ở Lào Cai ngày 23/2. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Tuy nhiên, đối với các khí đặc trưng trong sản xuất phốt pho như PH3 (phosphine) và P2O5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai cho biết Việt Nam chưa có quy định chỉ tiêu để so sánh, đồng thời Trung tâm Kỹ thuật và Quan trắc môi trường tỉnh chưa đủ năng lực, thiết bị để phân tích. Thời gian tới, nếu phát sinh tình huống bất thường, đơn vị sẽ tiếp tục quan trắc.

Ngoài ra, theo UBND tỉnh Lào Cai, hiện công tác thu gom, xử lý hậu quả vụ nổ cơ bản hoàn thành, bề mặt nền sàn không còn phốt pho, doanh nghiệp tiếp tục vệ sinh hiện trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp rà soát, tập trung nguồn lực thu gom, xử lý triệt để chất thải phát sinh; hoàn tất xử lý phải báo cáo cơ quan chức năng để giám sát. Trường hợp xảy ra ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam (PP5) nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng cũ, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản. Trong đó phốt pho vàng là sản phẩm chính, dùng làm nguyên liệu sản xuất axit photphoric, phân bón, thuốc trừ sâu, dược phẩm... và phục vụ các ngành công nghiệp khác.

Trước đó 12h22 ngày 23/2, lò sản xuất phốt pho của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam (khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng cũ) xảy ra sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho. Hóa chất tràn xuống dưới gầm bồn tinh chế. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng, một công nhân tử nạn.

Gia Chính