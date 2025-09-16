UBND cấp tỉnh được chủ động phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất

UBND tỉnh được chủ động phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất tại địa phương, không bị ràng buộc bởi quy hoạch sử dụng đất quốc gia tới hết tháng 2/2027, theo Nghị quyết của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án trong thời gian quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021- 2030, tầm nhìn 2050 chưa được điều chỉnh. Nghị quyết có hiệu lực đến hết tháng 2/2027.

Theo đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND các tỉnh, thành phố được phép phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các xã, phường mà không bị ràng buộc bởi quy hoạch quốc gia đã phân bổ trước đó.

Việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng được thực hiện dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt trước 1/7 hoặc quy hoạch về đô thị, nông thôn.

Nghị quyết cũng quy định cách xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch. Trường hợp dự án phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia nhưng lại chồng chéo với các quy hoạch khác, cơ quan chức năng sẽ ưu tiên thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất hoặc đô thị, nông thôn. Diện tích đất thu hồi theo những trường hợp trên được cập nhật khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch.

Trước đây, UBND tỉnh không được tự quyết việc phân bổ đất cho các xã, phường, thị trấn. Chỉ tiêu sử dụng đất phải dựa trên quy hoạch sử dụng đất quốc gia và kế hoạch 5 năm do Chính phủ, Quốc hội phê duyệt. Với quy định tại Nghị quyết lần này, các địa phương linh hoạt hơn trong quản lý đất đai và triển khai các dự án hạ tầng, kinh tế - xã hội, bất động sản.

Phương Uyên