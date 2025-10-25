UBND cấp tỉnh có thể được quyết chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển đô thị

Thẩm quyền quyết định chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển đô thị - dịch vụ được đề xuất phân cấp cho UBND tỉnh, thay vì Thủ tướng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, gồm quy định mới về chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị - dịch vụ.

Theo dự thảo, UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khu công nghiệp, dựa trên đề xuất của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn.

Một góc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Đề xuất này phù hợp với thẩm quyền chấp thuận, điều chỉnh chủ trương của các dự án hạ tầng khu công nghiệp tại Luật 57 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.

Nội dung này thể hiện việc phân cấp, phân quyền cho địa phương. Trước đó, việc chuyển đổi công năng này cần được Thủ tướng chấp thuận.

Cũng theo dự thảo, khu công nghiệp đủ điều kiện chuyển đổi cần có thời gian hoạt động trên 15 năm, vị trí trong khu vực đô thị loại 1 của trung ương hoặc địa phương, hoặc khu vực nội thành Hà Nội, TP HCM.

Các điều kiện khác gồm tính phù hợp với quy hoạch đô thị tại địa phương, có hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường. Thêm vào đó, việc chuyển đổi cần được sự đồng thuận của nhà đầu tư dự án, hạ tầng và trên hai phần ba doanh nghiệp trong khu công nghiệp đó.

Khu công nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng hoặc hết thời hạn hoạt động, không đủ điều kiện gia hạn cho thuê đất, không thuộc diện được chuyển đổi.

Với khu công nghiệp đủ điều kiện chuyển đổi, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế lập đề án chuyển đổi căn cứ trên tính pháp lý, mức độ cần thiết, kèm theo phương án di dời, bồi thường, giải phóng mặt bằng và phương án huy động vốn để thực hiện chuyển đổi.

Hồ sơ đề nghị chuyển đổi cùng thủ tục thẩm định cũng được rút gọn. Theo quy định cũ, ngoài đề án chuyển đổi và tờ trình, hồ sơ cần thêm 10 bộ để trình Thủ tướng và bộ chuyên trách để thẩm định.

Thủ tục thẩm định trước đây cũng kéo dài. Cụ thể, hồ sơ sau khi gửi lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), sẽ được gửi lấy ý kiến các Bộ phụ trách môi trường, xây dựng cùng cơ quan liên quan trong 3 ngày làm việc. Các Bộ, cơ quan này phản hồi trong 15 ngày làm việc tiếp theo. Từ các ý kiến này, Bộ tiếp nhận sẽ tổ chức thẩm định và lập báo cáo trong 45 ngày, trình Thủ tướng xem xét.

Nay, dự thảo đề xuất Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế chỉ cần nộp đề án, tờ trình, sau đó lấy ý kiến Sở, ngành thẩm định và trình UBND tỉnh.

Sau khi khu công nghiệp được chuyển đổi, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị - dịch vụ mới được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, nhà ở, kinh doanh bất động sản cùng các quy định liên quan.

Bảo Bảo