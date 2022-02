UBKT Trung ương lập vụ địa bàn tại miền Tây

Vụ Địa bàn VIII đặt tại Cần Thơ được phân công phụ trách, theo dõi 13 địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long và Đảng ủy Quân khu 9.

Ngày 23/2, tại Cần Thơ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) công bố quyết định thành lập Vụ Địa bàn VIII, toạ lạc số 41 đường Châu Văn Liêm, phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú (phải) trao quyết định Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII cho ông Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: An Bình

Vụ Địa bàn VIII có chức năng tham mưu giúp UBKT Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Vụ sẽ theo dõi 12 địa phương (trừ Long An) thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII, cho biết sẽ quyết tâm cùng lãnh đạo và tập thể đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, yêu cầu Vụ Địa bàn VIII bám sát tình hình địa phương, đơn vị của mình phụ trách, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng.

UBKT Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cơ quan này có 14 vụ, đơn vị trực thuộc.

Cửu Long