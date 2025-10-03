Uber tăng trưởng mạnh mảng giao hàng tạp hóa và bán lẻ

MỹUber Technologies Inc. cho biết mảng giao hàng tạp hóa và bán lẻ đang tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng, phản ánh nỗ lực của hãng trong cuộc đua với Instacart, DoorDash và Amazon.

Theo đại diện Uber, giá trị đặt hàng gộp cho mảng giao hàng phi nhà hàng dự kiến đạt tốc độ thường niên 12,5 tỷ USD vào cuối năm 2025, cao hơn 25% so với mức 10 tỷ USD công bố hồi tháng 5. Con số này được đưa ra dưới dạng dự báo, bởi báo cáo tài chính chính thức cả năm 2025 sẽ chỉ công bố vào tháng 2/2026.

Đà tăng trưởng trên cho thấy động lực tiếp tục lan tỏa ở mảng giao hàng, vốn hiện đóng góp gần một nửa giá trị đặt chỗ của Uber và tăng tốc nhanh hơn mảng gọi xe truyền thống trong ba quý gần đây. CEO Dara Khosrowshahi cho rằng kết quả tích cực đến từ "sự tăng trưởng mạnh mẽ" của đơn hàng tạp hóa và bán lẻ.

Nhóm sản phẩm bán lẻ đang giúp Uber tăng tốc trong mảng giao hàng toàn cầu. Ảnh: Uber

Dù giữ vị trí dẫn đầu ở thị trường gọi xe Mỹ, Uber thừa nhận cần thúc đẩy thói quen tiêu dùng với dịch vụ giao hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tạp hóa và bán lẻ - nơi Amazon, Walmart và Instacart đang chiếm ưu thế. Tháng 8 vừa qua, lãnh đạo Uber cho biết 75% khách hàng gọi xe vẫn chưa từng sử dụng ứng dụng để đặt tạp hóa hay hàng hóa bán lẻ.

Uber cho biết nhu cầu phổ biến hiện nay là những đơn hàng gấp, chẳng hạn thiếu nguyên liệu nấu ăn hoặc quên mang theo đồ dùng khi đi du lịch. Thời điểm cao điểm đặt tạp hóa là 18h Chủ nhật, với các mặt hàng bán chạy gồm chuối, chanh xanh, chanh vàng, dưa leo, bơ Hass và cà chua Roma đỏ.

Susan Anderson, Giám đốc toàn cầu mảng giao hàng, dự kiến sẽ cập nhật thêm chiến lược tại hội nghị thường niên Groceryshop ở Las Vegas vào ngày 28/9.

Trong năm nay, Uber đã bổ sung khoảng 1.000 nhà bán lẻ, trong đó có Aldi, Sephora, Best Buy, DSW, Dollar General và Dollar Tree - nhiều thương hiệu vốn chỉ có mặt trên ứng dụng Instacart hoặc DoorDash trước đó.

Ngày 25/9, công ty cũng công bố chương trình khuyến mãi hàng tuần cho trái cây, rau củ, thịt và sữa tại Mỹ, Canada, Anh, Nam Phi, Pháp, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Tây Ban Nha. Đồng thời, Uber tung ra các tính năng mới trên ứng dụng như chỉnh sửa đơn hàng trực tiếp, lựa chọn sản phẩm thay thế khi hết hàng, với cam kết cải thiện gợi ý thay thế dựa trên giá, dinh dưỡng và lịch sử mua sắm.

Gia Hân (Theo Transport Topics)