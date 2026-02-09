Uber phải bồi thường 8,5 triệu USD vì tài xế cưỡng hiếp khách nữ

MỹNữ sinh 19 tuổi khởi kiện Uber vì bị tài xế cưỡng hiếp trong cuốc xe, trong khi Uber cho rằng tài xế là đối tác, không phải nhân viên của mình.

Phán quyết được Tóa án bang Arizona đưa ra hôm 5/2 buộc Uber phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một vụ tấn công tình dục năm 2023. Theo đó, tòa yêu cầu gã khổng lồ dịch vụ gọi xe này phải trả 8,5 triệu USD cho một phụ nữ là nạn nhân trong một vụ tài xế cưỡng hiếp khi cô gọi xe của nền tảng này.

Vụ kiện bắt nguồn từ một chuyến đi Uber vào tháng 11/2023, khi Dean, lúc đó 19 tuổi, đang trên đường đến khách sạn sau khi ăn mừng lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện tiếp viên hàng không. Theo đơn kiện, giữa chừng chuyến đi, tài xế đã dừng xe, vào ghế sau và cưỡng hiếp cô.

Tên của người lái xe không được nêu ra và người này cũng không phải là bị đơn của vụ kiện dân sự này.

Vụ kiện cáo buộc Uber từ lâu đã biết các tài xế của mình hành hung hành khách, và rằng công ty đã không thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết để ngăn chặn điều này xảy ra. Đơn kiện, được đệ trình vào tháng 12/2023, gọi phản ứng của công ty là "chậm trễ và không thỏa đáng", đặt "tính mạng và sức khỏe của khách hàng vào nguy cơ nghiêm trọng".

Trong khi đó, Uber có trụ sở tại San Francisco cho biết họ đã thực hiện nhiều bước nhằm cải thiện an toàn trên nền tảng của mình, bao gồm cả việc tạo ra một cơ sở dữ liệu về các tài xế bị loại khỏi dịch vụ gọi xe của họ vì các khiếu nại về tấn công tình dục và các tội phạm khác.

Uber khẳng định rằng số vụ báo cáo tấn công tình dục đã giảm đáng kể trong những năm qua. Theo báo cáo của Uber, có 5.981 vụ tấn công tình dục được báo cáo trong các chuyến đi tại Mỹ từ năm 2017 đến 2018. Đến 2021-2022 (những năm gần nhất có dữ liệu), con số giảm xuống hơn nửa, chỉ còn 2.717 vụ. Con số này chỉ chiếm 0,0001% tổng số chuyến đi trên toàn quốc, Uber cho biết.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng các công ty như Uber cần phải xây dựng thêm các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn trong các trường hợp hành hung.

Luật sư khác đại diện cho nguyên đơn Dean, cho biết phán quyết bồi thường 8,5 triệu USD đã chứng minh sự đúng đắn của "những nạn nhân đã dũng cảm đứng ra đòi Uber chịu trách nhiệm, bất chấp rủi ro cá nhân rất lớn".

Bản án làm hài lòng nhiều người, sau nhiều năm Uber bị chỉ trích về vấn đề an toàn, xuất phát từ hàng nghìn vụ tấn công tình dục được cả hành khách và tài xế báo cáo.

Vì tài xế Uber được xếp vào loại lao động tự do, làm việc theo hợp đồng, chứ không phải nhân viên công ty. Do đó nền tảng này từ lâu đã khẳng định họ không chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của tài xế.

Tuy nhiên, bản án hôm 5/2 đã xác định tài xế là "đại diện rõ ràng" của công ty, khiến Uber phải chịu trách nhiệm về vụ xâm hại này.

Phán quyết này cũng có thể có tác động đáng kể đến chuỗi các vụ kiện tương tự sắp được xét xử.

Uber cho biết họ dự định kháng cáo. Phát ngôn viên của Uber cho rằng phán quyết đã công nhận Uber đã hành động "có trách nhiệm và đầu tư đáng kể vào sự an toàn của hành khách". Vị đại diện nói thêm rằng vì thế, số tiền bồi thường "thấp hơn nhiều" so với số tiền phía nguyên đơn yêu cầu ban đầu.

