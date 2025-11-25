Uber Freight hợp tác Better Trucks tăng tốc giao hàng cuối năm

Uber Freight đang mở rộng năng lực giao hàng chặng cuối trước mùa cao điểm cuối năm thông qua việc tăng cường hợp tác với Better Trucks.

Uber Freight - doanh nghiệp vận tải và logistics có trụ sở tại Chicago mở rộng thỏa thuận thương mại và khoản đầu tư chiến lược khi các chủ hàng dự báo nhu cầu thương mại điện tử tăng mạnh trong năm nay. Better Trucks là nền tảng giao hàng chặng cuối, điều phối việc vận chuyển bưu kiện cho các thương hiệu bán lẻ và thương mại điện tử. Uber Freight sẽ tận dụng công nghệ, năng lực vận hành và mạng lưới giao hàng quy mô lớn của mình để tăng cường hoạt động giao hàng chặng cuối.

"Khoản đầu tư chiến lược này cho phép chúng tôi nâng cấp ngay lập tức các giải pháp giao hàng dành cho khách hàng", bà Rebecca Tinucci, CEO Uber Freight, cho biết. Better Trucks có thành tích tốt trong việc cung cấp giải pháp hiệu quả dựa trên công nghệ và đang mở rộng mạng lưới. Điều này giúp Uber Freight mang đến tốc độ và sự linh hoạt vượt trội cho khách hàng.

"Uber và Uber Freight là những đơn vị tiên phong trong mô hình logistics asset-lite, và hợp tác lần này tiếp tục chứng minh giá trị mà chúng tôi có thể tạo ra thông qua công nghệ và vận hành", bà nói.

Sự hợp tác giữa Uber Freight và Better Trucks giúp cải thiện các giải pháp giao hàng cho người gửi hàng. Ảnh: Uber Freight

Uber Freight cho biết khoản đầu tư và việc mở rộng quan hệ đối tác hỗ trợ chiến lược phát triển hệ sinh thái giao hàng linh hoạt trên toàn cầu. Công ty nhận định thị trường giao hàng chặng cuối đang thay đổi nhanh chóng do sự bùng nổ của thương mại điện tử và kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng về thời gian giao hàng nhanh, cá nhân hóa hơn.

"Hợp tác và khoản đầu tư này giúp chúng tôi mở rộng quy mô và củng cố những gì luôn theo đuổi: phục vụ chủ hàng từ trung tâm phân phối đến tận cửa nhà người nhận", Andy Whiting, CEO Better Trucks, chia sẻ. "Tầm nhìn chung về một mạng lưới logistics thông minh và hiệu quả hơn là cốt lõi của sự hợp tác này. Chúng tôi tiếp tục mang đến các giải pháp linh hoạt cho khách hàng và nay là đối tượng rộng lớn hơn, giúp họ đáp ứng nhu cầu giao hàng ngày càng tăng của thị trường thương mại điện tử".

Uber Freight cho rằng công ty đang có vị thế đặc biệt thuận lợi để tối ưu hóa hiệu quả, tận dụng mật độ mạng lưới và giảm chi phí nhờ quy mô của một nhà cung cấp logistics đầu cuối. Việc mở rộng hợp tác và đầu tư nhằm tăng tốc cung cấp các giải pháp linh hoạt dựa trên công nghệ, tối ưu hóa nhu cầu giao hàng chặng cuối. Nhờ đó, khách hàng có thể mở rộng khả năng giao thẳng đến người tiêu dùng với sự hỗ trợ của công nghệ theo dõi và vận hành theo thời gian thực.

Cơ sở hạ tầng và nền tảng Better Trucks cũng cung cấp cho khách hàng Uber Freight các tính năng bao gồm: xác thực địa chỉ, mã hóa địa lý và công nghệ phân loại, cũng như hệ sinh thái công nghệ kết nối với giao diện lập trình ứng dụng mở, tích hợp với hơn 50 nền tảng logistics và thương mại điện tử.

Uber Freight hiện xếp thứ 14 trong danh sách Transport Topics Top 100 các công ty logistics lớn nhất Bắc Mỹ.

Hải My (Theo Transport Topics)