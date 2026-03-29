Uber đặt cược vào robot và drone giao hàng

Uber cho rằng robot tự hành và drone sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong ngành giao hàng, dù công nghệ này vẫn còn một số hạn chế cần hoàn thiện.

Phát biểu tại hội nghị của Morgan Stanley đầu tháng 3, Giám đốc Tài chính Balaji Krishnamurthy của Uber Technologies cho biết mạng lưới của hãng hiện có hơn 1.000 robot giao hàng hoạt động tại hơn 10 thành phố, hợp tác với khoảng 7 đối tác trong hệ sinh thái, bao gồm cả robot vỉa hè và drone.

Một robot của Serve Robotics tại Atlanta. Ảnh: Serve Robotics

Theo ông, robot giao hàng trên vỉa hè vẫn gặp khó khăn ở cả hai đầu, khi người bán và khách hàng đều phải tương tác trực tiếp với thiết bị, thay vì quy trình liền mạch như khi có người giao hàng. Trong khi đó, drone có thể di chuyển nhanh hơn và thực hiện giao hàng đến sân sau, mở ra nhiều kịch bản sử dụng hơn.

Xu hướng thử nghiệm và mở rộng robot, drone đang được nhiều doanh nghiệp theo đuổi nhằm giảm chi phí "chặng cuối" - khâu tốn kém nhất trong chuỗi vận chuyển. Đơn cử, DoorDash hợp tác với Serve Robotics tại Los Angeles, còn Walmart triển khai drone của Wing để giao hàng nhanh.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn đối mặt nhiều thách thức. Robot vỉa hè chưa được người dùng hoàn toàn đón nhận, trong khi drone chịu rào cản về quy định và tiếng ồn, dù Federal Aviation Administration đã có động thái đơn giản hóa quy trình cấp phép.

"Về dài hạn, chúng tôi tin robot và drone sẽ đóng vai trò lớn hơn nhiều trong giao hàng, nhưng vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện", ông Krishnamurthy nói.

Dù vậy, Uber vẫn tiếp tục thử nghiệm công nghệ mới. Năm ngoái, hãng đã đầu tư và hợp tác với Flytrex, đồng thời triển khai dịch vụ giao hàng bằng robot tại Chicago với Serve Robotics.

Theo lãnh đạo Uber, điểm tích cực là hiệu quả kinh tế của các mô hình này đã khá hấp dẫn, cho phép doanh nghiệp triển khai thử nghiệm mà không cần đầu tư quá lớn, đồng thời "vừa làm vừa học hỏi".

Uber Technologies là công ty công nghệ Mỹ thành lập năm 2009, cung cấp nền tảng kết nối vận tải và giao nhận theo mô hình kinh tế chia sẻ. Từ dịch vụ gọi xe ban đầu, Uber mở rộng sang giao đồ ăn với Uber Eats, logistics và gần đây là thử nghiệm robot, drone giao hàng. Doanh nghiệp hiện hoạt động tại hàng chục quốc gia, phục vụ hàng triệu người dùng mỗi ngày. Với chiến lược tập trung vào công nghệ và tối ưu chặng cuối, công ty hướng đến xây dựng hệ sinh thái di chuyển và giao nhận toàn diện.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)