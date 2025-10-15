UAV Nga chỉ điểm cho Iskander-M tập kích 'xe phóng HIMARS Ukraine'

Video mới công bố cho thấy tổ hợp HIMARS Ukraine bị phát hiện trên đường về nơi ẩn náu, trước khi hứng đòn tập kích bằng tên lửa Iskander-M.

Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, ngày 14/10 công bố video từ cảm biến ảnh nhiệt trên máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy xe bệ phóng HIMARS và phương tiện hộ tống của quân đội Ukraine đang di chuyển trên đường ở tỉnh Kharkov.

Xe phóng HIMARS tiến vào nơi ẩn náu là một nhà kho gần khu dân cư Zelenyi Gai. Sau khi xác định pháo phản lực Ukraine đã yên vị trong nơi trú ẩn, UAV Nga chuyển dữ liệu mục tiêu về sở chỉ huy để tung đòn tập kích. Tên lửa đạn đạo Iskander-M lao xuống khu vực giữa nhà kho và kích nổ đầu đạn nổ mạnh, gây ra đám cháy lớn.

UAV Nga chỉ điểm cho Iskander-M tập kích 'tổ hợp HIMARS Ukraine' Khoảnh khắc tên lửa Iskander-M đánh trúng nơi ẩn nấp của pháo HIMARS Ukraine ở tỉnh Kharkov. Video: Lost Amour

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về video, nhưng trước đó thông báo đã "gây thiệt hại cho một bệ phóng thuộc tổ hợp HIMARS do Mỹ chế tạo".

Quân đội Ukraine chưa lên tiếng về thông tin.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời trận địa để tránh bị phản pháo.

Một đơn vị HIMARS theo tiêu chuẩn Mỹ thường gồm 6 xe phóng, 12 xe tiếp đạn và một trung tâm chỉ huy. Chưa rõ Ukraine có áp dụng cơ cấu này hay không, do các xe phóng HIMARS thường bị tấn công khi hoạt động đơn lẻ hoặc đi theo đội hình không quá ba chiếc.

Vị trí tên lửa Iskander-M tập kích ngày 13/10. Đồ họa: RYV

Truyền thông phương Tây hồi tháng 5/2024 cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 bệ đã bị phá hủy hoàn toàn, hai tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa.

Quân đội Nga từ đó tới nay đã công bố nhiều video tập kích các khẩu đội HIMARS Ukraine, với hàng loạt hệ thống bị phá hủy hoàn toàn. Hiện không rõ quân đội Ukraine còn bao nhiêu tổ hợp HIMARS đủ khả năng chiến đấu.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP)