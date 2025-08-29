UAV Israel rơi xuống Lebanon khiến hai người thiệt mạng

UAV vũ trang Israel gặp trục trặc kỹ thuật rồi rơi xuống Lebanon và phát nổ, khiến hai binh sĩ dưới mặt đất thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo mở cuộc điều tra vụ máy bay không người lái (UAV) nước này rơi xuống Lebanon và phát nổ ngày 28/8, khiến một số binh sĩ nước láng giềng thiệt mạng và bị thương. "Chúng tôi lấy làm tiếc về thiệt hại đối với các binh sĩ Lebanon", IDF cho biết.

Sự việc có khả năng bắt nguồn từ trục trặc kỹ thuật với UAV. "Phi cơ khi đó đang trên đường tập kích địa điểm mà Hezbollah đang xây dựng lại, vốn vi phạm thỏa thuận giữa Israel và Lebanon, chứ không phải nhằm vào các binh sĩ Lebanon", IDF cho hay.

Vị trí khu dân cư Naqoura, miền nam Lebanon. Đồ họa: BBC

Quân đội Lebanon cho biết hai binh sĩ đã thiệt mạng và hai người bị thương khi đang kiểm tra hiện trường UAV rơi ở khu vực Naqoura, gần biên giới giáp Israel.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã gửi lời chia buồn tới gia đình các binh sĩ thiệt mạng và bị thương, nhấn mạnh quân đội "đang đổ máu để duy trì ổn định ở miền nam đất nước".

Sự việc xảy ra trong lúc Israel tiếp tục không kích nước láng giềng gần như hàng ngày, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được với nhóm Hezbollah vào tháng 11/2024.

Hội đồng Bảo an đang bỏ phiếu về chấm dứt hoạt động của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL). Theo kế hoạch, UNIFIL sẽ hoạt động tại miền nam Lebanon đến hết năm 2026, sau đó rút quân một cách có trật tự và an toàn trong những năm tiếp theo.

Binh sĩ Lebanon tại hiện trường một vụ tập kích gần thành phố Sidon ngày 18/4. Ảnh: AFP

Quyết định rút lực lượng gìn giữ hòa bình nhằm đưa quân đội Lebanon thành bên duy nhất đảm bảo an ninh ở miền nam nước này, mục tiêu đang ngày càng trở nên phức tạp do sự hiện diện thường xuyên của quân đội Israel ở một số khu vực.

Mỹ đang gây áp lực buộc chính phủ Lebanon đồng ý với kế hoạch giải giáp Hezbollah. Nhóm vũ trang bác bỏ yêu cầu và cho rằng động thái như vậy chỉ mang lại lợi ích cho Israel.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Times of Israel, Al Jazeera)