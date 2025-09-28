Uẩn khúc trong vụ bé gái 14 tuổi tử vong sau phẫu thuật nâng ngực

MexicoVợ cũ nói con gái 14 tuổi tử vong do Covid, song tại đám tang người cha phát hiện thi thể con có dấu vết phẫu thuật nâng ngực, mông... trong khi bạn trai mới của vợ là bác sĩ thẩm mỹ.

Hôm 20/9, Paloma, 14 tuổi, qua đời thương tâm tại bệnh viện ở Durango sau khi bị phù não do bệnh hô hấp. Nhưng ông Carlos Arellano, cha cô bé, khẳng định nguyên nhân thực sự của cái chết không liên quan đến bệnh hô hấp.

Ông cáo buộc vợ cũ và bạn trai - bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, đã gây ra cái chết của Paloma bằng cách thực hiện loạt phẫu thuật thẩm mỹ cho cô bé mà không có sự đồng ý của ông.

Theo điều tra ban đầu, Paloma đã trải qua một số thủ thuật, bao gồm nâng ngực, nâng mông kiểu Brazil (nâng mông bằng mỡ tự thân) và hút mỡ. Vụ việc đã gây phẫn nộ dư luận ở Mexico, và các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về cái chết của cô bé.

"Giấy chứng tử đã ghi sai nguyên nhân tử vong là 'bệnh hô hấp' nhằm che giấu sự thật", cha cô bé cáo buộc.

Bé Paloma và cha, ông Carlos. Ảnh: El Mundo

Người cha đau khổ đã nộp đơn khiếu nại sau đám tang của con gái, cho rằng "cái chết của con bé còn nhiều điều uẩn khúc và vợ cũ che giấu sự việc". Ông đã nói chuyện với vợ cũ khoảng một tuần trước khi cô bé qua đời. Bà nói rằng hai mẹ con sẽ lên núi chơi vì Paloma đã xét nghiệm dương tính với Covid-19, báo trước rằng sẽ ở trong các nhà nghỉ không có sóng điện thoại

Vài ngày sau, bà gọi điện báo tin con phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chỉ trong đám tang, ông mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Một số người thân nói với tôi là ngực con bé lớn hơn trước. Khi tôi kể lại chuyện này với mẹ nó, bà ấy nói điều đó không đúng, bà ấy không biết gì cả", ông Carlos kể.

Buổi tối ở đám tang, ông đã bảo vợ cũ ra khỏi phòng để ông có thể nói chuyện và chào tạm biệt con. Nhưng vì lý do nào đó, bà ấy không muốn đi. Khi vợ miễn cưỡng rời đi, ông nhờ các chị gái và mẹ mình xem lại cơ thể Paloma và họ nhận ra các dấu vết rõ ràng của việc phẫu thuật nâng ngực, mông và hút mỡ.

Cha của cô bé chọn cách giữ im lặng, không đối chất với vợ cũ tại đám tang, nhưng ông đã mang bằng chứng đến cảnh sát vào ngày hôm sau và yêu cầu điều tra vụ việc.

Ông đang cáo buộc chắc các ca phẫu thuật này là món quà vợ cũ tặng con nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 sắp tới và được thực hiện bởi người bạn trai mới của bà, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Sự việc rúng động khiến đích thân Bộ trưởng Tư pháp nước này ra mặt, cho hay cơ quan pháp y đang làm việc lại một cách kỹ lưỡng, sẽ có kết quả trong 10-20 ngày tới.

Công tố viên phụ trách vụ án cho biết: "Chúng tôi đang điều tra hành vi bỏ bê chăm sóc của người mẹ. Đây là một tội hình sự được quy định trong luật pháp của chúng tôi, liên quan đến việc đặt trẻ vị thành niên dưới sự chăm sóc và giám hộ của mình vào những tình huống nguy hiểm".



Các nhà điều tra cũng sẽ xem xét liệu có sai sót trong ca phẫu thuật được thực hiện cho cô bé hay không. Có thể có hành vi ngộ sát do bất cẩn, và có thể là trách nhiệm pháp lý của ngành y.

Thủ phủ mỹ toàn cầu

Vụ việc của Paloma càng làm nổi bật tình trạng các phòng khám và quy trình khám chữa bệnh bất hợp pháp tại Mexico. Trong ba năm qua, Ủy ban Liên bang về Bảo vệ Chống Rủi ro Dịch tễ đã đóng cửa 97 phòng khám chui, rất nhiều trong số này là phòng phẫu thuật thẩm mỹ.

Mexico được biết đến là "thủ phủ toàn cầu" của ngành du lịch thẩm mỹ, đứng thứ hai về số lượng bệnh nhân nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ sau Colombia.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), Mexico hiện là quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ nước ngoài cao thứ hai (35,1%), chỉ sau Colombia (35,9%) . Tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ với 30,7% và Syria với 25,6%.

Các thủ thuật được người nước ngoài ưa chuộng nhất là hút mỡ, phẫu thuật thẩm mỹ cho mẹ sau sinh mommy makeover - một sự kết hợp các thủ thuật để phục hồi vóc dáng sau sinh; nâng ngực, nâng mông Brazil (BBL), nâng mũi, và các phẫu thuật thẩm mỹ mặt và tái tạo.

Nhà chức trách đóng cửa loạt phòng khám chui, nhiều trong số này là cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Cuarto Poder

Đối tượng khách hàng chủ yếu là nữ, độ tuổi từ 20 đến 50. Tuy nhiên, các thủ thuật dành cho nam giới đang ngày càng tăng, trong đó phẫu thuật mí mắt là thủ thuật phẫu thuật phổ biến nhất.

Theo Diana Cuevas, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Y tế Mexico, năm 2024, Mexico đã đón 1,4 triệu bệnh nhân quốc tế, tạo ra doanh thu 8 tỷ USD. 40% trong số đó đến từ các thủ thuật thẩm mỹ. Bệnh nhân chọn Mexico vì chi phí thấp và chăm sóc tận tình.

Adrián Nieto, giám đốc một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở thủ đô nước này giải thích rằng 70% khách hàng của ông đến từ nước ngoài. Hầu hết đến từ Mỹ và Canada, sau đó là châu Âu.

Trung tâm của ông cung cấp các gói dịch vụ trọn gói: đưa đón sân bay, phẫu thuật, lưu trú y tế, chăm sóc hậu phẫu và giảm giá tại các khách sạn gần đó. "Một gói dịch vụ như thế này có thể có giá từ 180 đến 260 nghìn peso (260-370 triệu đồng). Tại Mỹ, cùng một quy trình sẽ có giá cao gấp ba lần ", ông nói.

Song ông cũng lưu ý, tất cả ca phẫu thuật, dù chỉ là thủ thuật nhỏ nhất như nhấn mí mắt, cũng tiềm ẩn rủi ro, nếu không được thực hiện bởi những cơ sở đạt chuẩn. Ông dẫn chứng mình đã mất 14 năm đào tạo để được hành nghề, trong khi nhiều người chỉ đi học nghề chưa đến một năm, hiện nay đã mở phòng khám.

