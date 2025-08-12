Vụ án 'bà mẹ nhẫn tâm' gây sốc ở Italy

Nhận tội trong phiên điều trần, bà Venier khai sát hại con trai nghiện ma tuý là để bảo vệ tính mạng cho con dâu và cháu gái.

Tại Italy, đàn ông được mẹ nấu ăn và dọn dẹp cho đến khi họ sẵn sàng rời khỏi nhà. Thậm chí còn có một từ để mô tả điều này: mammoni – những chàng hoàng tử được cưng chiều đến mức không rời khỏi tổ ấm cho đến khi đã ngoài 30.

Thế nên nhiều người đã bị sốc khi hay tin bà Lorena Venier, y tá 61 tuổi ở Gemona del Friuli, đông bắc Italy, đã sát hại người con trai 35 tuổi - Alessandro, hôm 25/7. Thi thể bị phân thành nhiều mảnh, phủ vôi, cho vào thùng rác.

Bà Lorena Venier (áo hoa) và con dâu Mailyn bị bắt. Ảnh: Telegraph

Hồi tuần trước, bà Venier đã thú nhận tội ác trong phiên điều trần đầu tiên với các công tố viên, khai hơn 30 năm nay một mình nuôi con trai vì bị chồng bỏ mặc. Alessandro nghiện ma túy và rượu và ngày càng trở nên hung dữ với bà, con dâu Malyn 30 tuổi và đứa cháu gái 6 tháng. Anh ta thất nghiệp và không chịu động tay vào bất cứ việc nhà nào, trong khi vẫn sống nhờ nhà và ăn bám mẹ.

Gần đây, anh ta liên tục nói đến chuyện đưa vợ con về quê ngoại ở Clolombia. Venier sợ rằng, khi không có bà thì Alessandro có thể làm hại con dâu và cháu nội. Bà thương Malyn như con ruột.

"Malyn bị đánh đập, lăng mạ và nhiều lần bị đe dọa giết chết. Con trai tôi đã xem nhẹ chứng trầm cảm sau sinh của cô ấy. Alessandro rất hung bạo, tính mạng của Mailyn đang bị đe dọa", bà khóc và nói thêm rằng không thể để họ đi Colombia vì mẹ con Mailyn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Bà ta sau đó đã thực hiện tội ác với lý do là "cách duy nhất để ngăn cản". Ngày 25/7, hai mẹ con đã cho Alessandro uống một cốc nước chanh có pha thuốc an thần, tiêm hai liều insulin đã lấy từ bệnh viện (quá liều insulin sẽ dẫn đến hôn mê, tổn thương não không hồi phục và tử vong)...

Ngày 31/7, không thể giữ bí mật thêm, người con dâu đã báo với các dịch vụ khẩn cấp rằng chồng mình đã bị mẹ anh ta sát hại và có thể tìm thấy hài cốt trong một cái thùng ở gara.

Đội pháp y tại hiện trường. Ảnh: Telegraph

Tại phiên điều trần, người mẹ khai không ngờ con dâu lại thú nhận mọi chuyện.

Bà Venier đang bị giam giữ với cáo buộc Giết người và Che giấu thi thể. Người con dâu bị cáo buộc Xúi giục giết người. Bé gái 6 tháng tuổi đang được các dịch vụ xã hội chăm sóc tại Gemona.

Luật sư của bà Venier cho rằng thân chủ cần được giám định tâm thần.

David Wilson, nhà tội phạm học nổi tiếng người Anh, cho biết đây là trường hợp rất đặc biệt. Ở các nước phương Tây, chỉ có 10% vụ giết người có thủ phạm là phụ nữ. Trường hợp này là rất bất thường.

Ngày mai, các thẩm phán, luật sư và chuyên gia pháp y sẽ họp để xác định thời điểm tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện chưa có thông tin về ngày xét xử.

Hải Thư (Theo Telegraph)