Uẩn khúc khiến người anh quật ghế tới tấp vào đầu em gái

Quảng NgãiHuỳnh Thanh Tân, 34 tuổi, thừa nhận dùng ghế nhựa đánh nhiều cái vào đầu em gái là sai, song cho rằng chỉ muốn cô tỉnh ngộ, chấm dứt những sai lầm.

Ngày 13/8, anh Tân, 34 tuổi, cho biết đang chuẩn bị từ TP HCM về quê Quảng Ngãi và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi dùng ghế đánh liên tục vào em gái Huỳnh Kim Tuyến (30 tuổi) tại phòng trọ ở phường Nghĩa Lộ.

Sự việc diễn ra từ khuya 18 đến 3h sáng 19/6, được Tuyến đăng video lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, đa số lên án hành vi sai trái của người anh. Trong video, mẹ ruột 56 tuổi cùng hai người anh đến phòng trọ của chị ở phường Nghĩa Lộ để khuyên chị về với gia đình. Trong lúc nói chuyện, Tân nhiều lần chửi bới em gái.

Đỉnh điểm là Tân hỏi "lựa chọn của mày có chắc sẽ hạnh phúc không", chị Tuyến trả lời "chắc chắn". Anh này đứng phắt dậy, lấy ghế nhựa quật liên tiếp 3 cái vào đầu em gái, vừa đánh vừa nói "hạnh phúc này".

Tân dùng ghế nhựa đánh em gái. Ảnh cắt từ video

Biến cố cá nhân và áp lực với gia đình

Tuyến là em gái út trong gia đình có hai anh trai, trong đó Tân là anh cả. Cô kết hôn 8 năm trước, nhưng do "không hợp với chồng" nên đã ly thân 4 năm. Trong thời gian này, cô thuê trọ cách nhà khoảng 20 km ở riêng và mượn hàng trăm triệu đồng của gia đình để làm ăn, nhưng thua lỗ.

Năm 2024, Tuyến mang thai với người yêu mới, song giấu gia đình. Đầu năm nay, cô sinh con nhưng anh này không nhận làm cha đứa bé, nên Tuyến cho một gia đình hiếm muộn nuôi. Sau những biến cố, cha mẹ và các anh khuyên cô quay về với chồng, và người chồng cũng chấp nhận bỏ qua mọi chuyện. Tuy nhiên, cô chọn quay lại với người yêu cũ, và muốn đòi lại đứa con đã cho làm con nuôi.

Theo anh Tân, lối sống của Tuyến trong nhiều năm qua đã khiến gia đình, đặc biệt là người mẹ rất khổ sở. Anh phải bỏ công việc ở TP HCM để qua phòng trọ của Tuyến với mục đích khuyên quay lại sống với chồng, hoặc ly dị hẳn rồi về sống chung với cha mẹ, hay đến với người khác. Tuy nhiên, Tuyến cự cãi hoặc im lặng khi bị nhắc tới những lỗi lầm.

"Vì quá bất lực nên tôi mới đánh em", Tân giải thích, song thừa nhận sau sự việc đã thấy rõ hành vi này là sai và "ai nhìn thấy đàn ông mà đánh phụ nữ như vậy thì cũng bức xúc".

Trong video thể hiện người mẹ chỉ can ngăn Tân một lần, rồi tiếp tục nằm trên võng nhìn con trai quật ghế nhiều lần vào đầu Tuyến. Theo Tân, mẹ của họ đã phải chịu sự chỉ trích rất nhiều của cộng đồng mạng, song mọi người "không biết bà thương con thế nào". "Ở quê, bà cũng phải chịu nhiều đàm tiếu vì lối sống của em gái tôi. Bà suy nghĩ và lo cho con gái đến tiều tụy. Lúc tôi đánh Tuyến, bà nằm trên võng không làm gì vì quá bất lực", Tân nói.

Anh trai dùng ghế đánh em gái Chị Tuyến đăng video bị anh trai đánh lên mạng xã hội.

Kim Tuyến: 'Tôi có lỗi với chồng, không có lỗi với cha mẹ, anh em'

Chị Tuyến xác nhận những thông tin đời tư như anh Tân đề cập, khẳng định chồng của chị "là người rất tốt" nhưng hai người không hợp nhau.

Chị cho rằng bản thân chỉ có lỗi với chồng, chứ không có lỗi với cha mẹ, anh em. Việc anh Tân đánh chị "là không thể chấp nhận", đến nay vẫn còn ám ảnh. Sau sự việc chị đã phải nhập viện với thương tích ở tay. "Tôi đề nghị pháp luật giải quyết chuyện tôi bị anh trai đánh, và mong muốn nhận lại đứa con đã cho gia đình khác nuôi", chị này nói.

Về việc này, anh Tân nói: "Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật, chỉ mong em gái thay đổi để có cuộc sống tốt hơn. Còn với đứa bé, chính em tôi cho người khác nuôi, thì cô ấy phải tìm cách xin về".

Hiện, Công an phường Nghĩa Lộ đã thụ lý vụ việc, làm việc với Tuyến và lấy lời khai những người liên quan để xử lý.

Phạm Linh