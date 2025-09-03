UAE vạch 'lằn ranh đỏ' với Israel về vấn đề Palestine

UAE cảnh báo Israel rằng bất kỳ hành động sáp nhập Bờ Tây nào cũng sẽ vượt "lằn ranh đỏ" và ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã coi Hiệp định Abraham là một cách để duy trì sự ủng hộ với người Palestine và mong muốn hợp pháp của họ về một nhà nước độc lập", Lana Nusseibeh, trợ lý ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phụ trách vấn đề chính trị, hôm nay cho biết. "Đó là lập trường của chúng tôi năm 2020 và đến nay vẫn không thay đổi".

UAE lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Israel đang cân nhắc sáp nhập Bờ Tây, đáp trả việc Pháp và các quốc gia khác tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine.

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Israel đình chỉ kế hoạch này. Những người cực đoan không được phép định đoạt lộ trình của khu vực, dưới bất kỳ hình thức nào. Hòa bình đòi hỏi sự can đảm, kiên trì và không để bạo lực chi phối lựa chọn của chúng ta", bà Nusseibeh nói.

Giới chức Israel chưa phản hồi về thông tin.

Binh sĩ Israel tại một khu vực ở Bờ Tây ngày 2/9. Ảnh: AFP

Bình luận này được đánh giá là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất từ UAE với các hành động của Israel kể từ khi chiến sự với Hamas ở Gaza bùng phát tháng 10/2023.

Bờ Tây và Gaza là những khu vực được coi là thuộc về Palestine, cơ sở để thiết lập Nhà nước Palestine theo mô hình "hai nhà nước", giúp Israel và Palestine chung sống hòa bình. Sau chiến tranh Trung Đông năm 1967, quân đội Israel đã chiếm giữ một số khu vực ở Bờ Tây, xây dựng nhiều khu định cư và không ngừng mở rộng chúng.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, người theo quan điểm cực hữu, gần đây kêu gọi chính phủ ra tối hậu thư cho Hamas và bắt đầu sáp nhập từng phần Dải Gaza nếu nhóm vũ trang không đầu hàng.

Vị trí Israel, Bờ Tây và Dải Gaza. Đồ họa: CNN

UAE tháng 9/2020 ký Hiệp định Abraham, do Tổng thống Mỹ Donald Trump là trung gian, trở thành quốc gia Arab đầu tiên tại Trung Đông bình thường hóa quan hệ với Israel trong hơn 25 năm. Bahrain và Morocco sau đó cũng đã tham gia hiệp ước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã rút lại ý định sáp nhập Bờ Tây để bình thường hóa quan hệ với UAE. Tuy nhiên, Times of Israel cho biết UAE chỉ nhận được cam kết từ Mỹ rằng nước này không ủng hộ Israel sáp nhập Bờ Tây cho đến hết nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Như Tâm (Theo Reuters, Times of Israel)