UAE trình diễn điệu múa truyền thống Al-Ayyala với những cú hất tóc đặc trưng để chào đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 18/11 tới dinh tổng thống UAE ở Abu Dhabi để gặp người đồng cấp Mohamed bin Zayed Al Nahyan. UAE chào đón ông Lee bằng màn bắn 21 loạt đại bác cùng màn trình diễn của đội bay biểu diễn.

Khi chiếc xe chở Tổng thống Hàn Quốc tiến vào dinh tổng thống UAE, đứng hai bên đường chào đón ông là những cô gái với mái tóc dài, mặc trang phục màu trắng truyền thống, liên lục hất mái tóc buông xõa từ bên này sang bên kia.

UAE trình diễn múa tóc đón Tổng thống Hàn Quốc hôm 18/11.

Họ biểu diễn điệu múa truyền thống Al-Ayyala mang ý nghĩa chúc phúc cho khách quý. Nghi lễ truyền thống này được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2014.

Hồi tháng 5, UAE cũng trình diễn màn múa tóc này khi đón Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Truyền thông Hàn Quốc mô tả UAE đã dành cho Tổng thống Lee sự tiếp đón trọng thị. Tiệc thết đãi có các món ăn được chế biến từ nguyên liệu Hàn Quốc.

"Đây là hội nghị thượng đỉnh cấp nhà nước gây ấn tượng với lòng hiếu khách đặc biệt của UAE. Có thể cảm nhận được sự chuẩn bị tỉ mỉ trong từng chi tiết", ông Kim Nam-joon, người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, nói.

Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Qasr Al Watan chào đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 19/11. Ảnh: Yonhap

Ngọc Ánh (Theo Korea JoongAng Daily, KBS, MBC)