UAE thử nghiệm thành công máy bay chở hàng không người lái

Startup Lodd Autonomous tại Abu Dhabi thực hiện chuyến bay thử đầu tiên máy bay không người lái chở hàng hạng nặng Hili, sử dụng hệ thống động lực hybrid.

Ngày 13/11, chuyến bay thử được tiến hành tại cơ sở thử nghiệm ở khu vực Al Ain (UAE). Video ghi nhận cho thấy Hili cất lên bằng 8 rotor nâng, lơ lửng vài giây rồi hạ xuống khu vực đường băng. Đây là mẫu drone được thiết kế chở tối đa 250 kg hàng hóa, trang bị thêm một cánh quạt đẩy phía sau, dù bộ phận này không được vận hành trong lần thử đầu tiên.

Theo Lodd Autonomous, Hili có thể đạt tốc độ tối đa 220 km/h nhờ hệ thống động lực phân tán gồm 8 mô-tơ nâng và động cơ đốt trong. Thiết kế hybrid cho phép máy bay tự sạc trong quá trình bay, phù hợp với các hành trình nhiều điểm dừng, tần suất cao và yêu cầu quay vòng nhanh.

Hili được thiết kế để chở tới 250 kg hàng hóa. Ảnh: Lodd Autonomous

Ông Rashid Al Manai, CEO Lodd Autonomous, cho biết chuyến bay đánh dấu "thành quả của nhiều năm nghiên cứu và đổi mới", đồng thời phản ánh vị thế ngày càng tăng của UAE trong lĩnh vực công nghệ và hàng không thông minh.

Hili có khả năng bay quãng đường 700 km, mang được hai pallet tiêu chuẩn nhờ khoang chở hàng dạng module có thể điều chỉnh tùy nhiệm vụ. Dù có hình dáng tương tự máy bay eVTOL chở khách, Hili hoạt động hoàn toàn tự động, không có phi công trên khoang.

Lodd định vị Hili như giải pháp tiết kiệm năng lượng cho vận chuyển y tế, tuyến hàng trung bình và logistics ngoài khơi. Máy bay được tích hợp các hệ thống dự phòng cho cảm biến, liên lạc và điều khiển nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành không người lái.

Chuyến bay thử nằm trong khuôn khổ Abu Dhabi Autonomous Week - sự kiện giới thiệu các dự án công nghệ tự hành tại UAE. Doanh nghiệp chưa công bố thời điểm thương mại hóa, nhưng khẳng định Hili là mẫu máy bay không người lái chở hàng hạng nặng đầu tiên được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại UAE.

Ông Al Manai cho biết công ty đang bám sát chiến lược phát triển hàng không tiên tiến và hệ thống tự hành của UAE, kỳ vọng sản phẩm góp phần củng cố vị thế quốc gia như một trung tâm công nghệ tương lai.

Thế Đan (theo Verticalmag)