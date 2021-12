UAE thử nghiệm taxi không người lái

Xe tự lái đang chạy thử trên một số tuyến đường ở Abu Dhabi, thu hút nhiều lượt đặt xe từ khách hàng ở trung tâm mua sắm hoặc khách sạn.

Xe tự lái TXAI đón trả khách ở 9 điểm trên đảo Yas. Ảnh: Dunya News

Mustafa ngồi bất động sau vô lăng, đặt tay trên gối bởi chiếc taxi chở ông đang tự lái, góp phần đưa Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tới gần mục tiêu lái tự động hơn. Mustafa là nhân viên an toàn tham gia thử nghiệm taxi không người lái tại thủ đô Abu Dhabi, nơi hành khách được đưa đón tại 9 điểm ở đảo Yas. Theo Mustafa, chuyến đi rất êm ái, không có sự cố nào cần can thiệp. Ông cho biết trong vài ngày qua, họ nhận được nhiều lượt đặt taxi từ khách hàng ở trung tâm mua sắm hoặc khách sạn.

Bayanat, một chi nhánh của công ty công nghệ Group 42 ở Abu Dhabi, tháng trước tiến hành thử nghiệm 4 taxi không người lái gồm hai xe điện và hai xe hybrid có tên TXAI. Giai đoạn hai sẽ bao gồm ít nhất 10 phương tiện và nhiều địa điểm trên khắp Abu Dhabi. Khách hàng có thể đặt xe bằng ứng dụng TXAI.

Xe taxi tự lái (robotaxi) đang được thử nghiệm ở nhiều nước trên thế giới trong những năm gần đây, nhưng việc sử dụng xe cho mục đích thương mại vẫn mang tính thử nghiệm. Cuối tháng 11/2021, xe taxi tự lái đi vào hoạt động trên đường phố Bắc Kinh nhưng vẫn có nhân viên an toàn ngồi ở ghế lái để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Hasan al-Hosani, giám đốc điều hành Bayanat, cho biết ngừng sử dụng nhân viên an toàn sẽ là một bước tiến quan trọng. Công ty đang hợp tác với nhà chức trách để mở rộng khu vực hoạt động cũng như nâng cấp từ cấp L3 (có nhân viên an toàn) trên xe lên L4 (không cần nhân viên an toàn).

Abu Dhabi không phải thành phố duy nhất ở UAE hướng tới tương lai không người lái. Thành phố Dubai ở lân cận cũng đặt mục tiêu chuyển đổi 25% phương tiện giao thông thành không người lái vào năm 2030, giúp cắt giảm chi phí, ô nhiễm và tỷ lệ tai nạn. Dubai sẽ ra mắt một đội taxi tự lái nhỏ vào năm 2023 và tăng lên 4.000 vào năm 2030.

Trong tháng 11, UAE đã thông qua giấy phép tạm thời để thử nghiệm xe tự lái trên đường, nhưng chưa ban hành quy định đối với phương tiện này. Đây vẫn là một trong những chướng ngại vật lớn nhất. Công nghệ này còn khá mới và quy định về an toàn cũng như các khía cạnh hoạt động khác đang được phát triển theo thời gian thực, theo Hosani.

An Khang (Theo Phys.org)