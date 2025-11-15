UAE lách luật khi tìm vé dự World Cup 2026

Từ một kẽ hở pháp lý của FIFA, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dùng đến 13 cầu thủ nhập tịch trong nỗ lực giành vé đến World Cup 2026.

Đội hình chính của UAE trong trận hòa Iraq 1-1 trên sân nhà ngày 13/11. Ảnh: AFP

Từ 2008, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) nhận thấy mối đe dọa với sự liêm chính ở các giải đấu cấp ĐTQG và bắt đầu có biện pháp ngăn chặn tình trạng "nhập tịch siêu tốc". Chủ tịch lúc đó FIFA Joseph Blatter đã thắt chặt các điều lệ trong quy định về "cầu thủ được cấp quốc tịch mới".

Điều 7 trong quy định này kéo dài thời gian cư trú từ 2 năm lên 5 năm với các cầu thủ không có mối liên hệ về nơi sinh hoặc nguồn gốc tổ tiên, khi xét cấp quốc tịch mới. Điều lệ nêu rõ: "Cầu thủ phải cư trú liên tục trong ít nhất 5 năm sau khi đủ 18 tuổi trên lãnh thổ của LĐBĐ tương ứng".

Với vế đầu của điều lệ trên - quy định kéo dài thời gian cư trú, FIFA kỳ vọng sẽ làm giảm số lượng cầu thủ nhập tịch. Ở góc nhìn lý tưởng của những nhà làm luật từ FIFA, họ tin rằng nếu muốn nhập tịch cầu thủ, các đội tuyển chủ yếu sẽ chọn những người đã thành danh và có kinh nghiệm. Từ đó, điều lệ mới sẽ khiến các quốc gia chỉ có thể nhập tịch những cầu thủ đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, với hiệu suất thi đấu phần nào hạn chế. Đồng thời, "rổ" chọn dành cho các đội tuyển cũng sẽ thu hẹp.

Nhưng ở vế sau của điều lệ - tức quy định về giới hạn độ tuổi, UAE đã tìm thấy lỗ hổng pháp lý có thể khai thác. Và họ đang tận dụng triệt để lỗ hổng trong công cuộc giành vé dự kỳ World Cup thứ hai, sau lần đầu tại Italy 1990, với 13 cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Hậu vệ Pimenta (phải) chia vui với Luanzinho (trái) - tiền vệ ghi bàn cho UAE trước Iraq. Cả hai đều là những cầu thủ gốc Brazil nhập tịch và sang chơi ở UEA từ trước tuổi 18. Ảnh: UAENT

Thay vì đợi đến khi "quả chín để thu hoạch", UAE chọn cách "trồng cây". Từ 2019, họ bắt đầu mạnh tay chiêu mộ hàng loạt tài năng trẻ dưới 18 tuổi, đã được đào tạo bài bản. Những cầu thủ này, để đổi lấy đãi ngộ tài chính hấp dẫn, chọn bắt đầu sự nghiệp nhà nghề tại giải VĐQG UAE. Sau 5 năm - đáp ứng đúng quy định đặt ra của FIFA, họ gia nhập đội tuyển UAE, nâng cao tiêu chuẩn và mức độ cạnh tranh của đội hình.

Lứa cầu thủ nhập tịch này của UAE có các hậu vệ gốc Brazil như Marcus Meloni và Lucas Pimenta, gốc Tunisia như Ala Zhir, gốc Bồ Đào Nha như Ruben Canedo, gốc Morocco như Mohammed Rabii, hay gốc Bờ Biển Ngà như Kouame Autonne...

Trong trận hòa Iraq 1-1 ở vòng loại thứ 5 World Cup 2026 ngày 13/11, HLV Cosmin Olaroiu đã chọn đội hình xuất phát với chỉ 5 cầu thủ UAE gốc, gồm Yahia Nader, Harib Suhail, Abdalla Ramadan, Sultan Adil và Khalid Eisa. 6 người còn lại đều là cầu thủ nhập tịch: Marcus Meloni, Lucas Pimenta, Ala Zhir, Ruben Canedo, Luanzinho (người ghi bàn) và Nicolas Gimenez. Hàng thủ của UAE gồm toàn các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài.

Với 5 quyền thay người trong trận, nhà cầm quân Romania tung thêm 4 cầu thủ nhập tịch khác vào sân: Caio Lucas, Bruno, Rabii và Caio Canedo. Ngoài ra, danh sách của đội vẫn còn 3 người nhập tịch khác không vào sân, là Kouadio, Gaston Alvarez và Akannor.

Tiền đạo gốc Brazil Bruno (số 21) dứt điểm hụt trong trận UAE hòa Iraq 1-1 trên sân nhà ngày 13/11. Ảnh: Reuters

Nhưng những nỗ lực này chưa chắc đã đủ để UAE giành vé dự World Cup 2026. Do hòa Iraq 1-1 trên sân nhà, thầy trò Olaroiu phải đánh bại Iraq trong chuyến làm khách vào ngày 18/11 để qua đó giành quyền vào vòng play-off liên lục địa. Tại đây, UAE sẽ phải cạnh tranh với Bolivia, New Caledonia và ba đội tuyển khác vẫn chưa xác định – gồm hai đội từ Liên đoàn Bắc, Trung Mỹ và Carribean và một đội từ châu Phi – để giành hai suất cuối cùng còn lại đến Bắc Mỹ hè năm sau.

Xuất xứ của các tuyển thủ UAE nhập tịch

Cầu thủ (tuổi) Gốc gác CLB khoác áo trước khi chọn UAE Marcus Meloni (25) Brazil U20 Palmeiras, năm 2019 Lucas Pimenta (25) Brazil U20 Botafogo, năm 2020 Luanzinho (25) Brazil Avai, năm 2020 Caio Lucas (31) Brazil Sharjah, năm 2020 Bruno (24) Brazil U20 Novorizontino, năm 2019 Caio Canedo (35) Brazil Al Wasl, năm 2015 Ruben Canedo (24) Bồ Đào Nha U19 Porto, năm 2020 Nicolas Gimenez (29) Argentina Talleres, năm 2020 Gaston Alvarez Suarez (32) Argentina Arsenal de Sarandi, năm 2020 Ala Zhir (25) Tunisia US Monastir, năm 2020 Mohammed Rabii (24) Morocco U19 Raja, năm 2019 Kouame Antonne (25) Bờ Biển Ngà U19 ASEC Mimosas, năm 2019 Richard Akonnor (21) Ghana U19 Liberty Pro, năm 2020

Hoàng Thông tổng hợp