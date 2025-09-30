U23 Việt Nam triệu tập Việt kiều mới

Hà NộiHLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho tiền vệ gốc Nga Nguyễn Vadim ở U23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 10.

Nguyễn Vadim sinh năm 2005 tại Nga, có bố người Việt Nam, mẹ người Nga và mang hai quốc tịch. Anh được đào tạo tại học viện FK Rostov và thi đấu nhiều giải trẻ. Vadim có thể nói tiếng Việt tốt.

Vào tháng 7, Vadim về nước để thử việc tại CLB Đà Nẵng và được ký hợp đồng. Anh đã chơi ba trận tại V-League khi vào sân thay người. Cầu thủ 20 tuổi có thể thi đấu nhiều vị trí ở hàng tiền vệ, hoặc tiền đạo cánh.

Nguyễn Vadim tập luyện cùng CLB Đà Nẵng vào ngày 26/9/2025. Ảnh: CLB Đà Nẵng

Đây là lần đầu tiên Vadim được triệu tập lên một đội tuyển Việt Nam. Năm 2024, anh từng được HLV Philippe Troussier điền vào danh sách sơ bộ 50 cầu thủ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, Vadim không thể về nước hội quân do vướng lịch thi đấu cùng đội U19 Rostov.

Ngoài Vadim, U23 Việt Nam tiếp tục triệu tập hai Việt kiều là Viktor Lê (gốc Nga) và Trần Thành Trung (Bulgaria). Viktor Le đá chính thường xuyên cho Hà Tĩnh, trong khi đó, Trung vẫn đang trong thời gian hòa nhập với CLB NInh Bình và làm quen với việc vào sân từ ghế dự bị.

Lực lượng U23 đợt này vắng 8 cầu thủ đã lên ĐTQG gồm thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đình Bắc. Số còn lại vẫn là lực lượng nòng cốt vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Do HLV Kim Sang-sik tập trung cùng đội tuyển Quốc gia, đội U23 sẽ do HLV Đinh Hồng Vinh phụ trách. Đội sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS) ở Hà Nội từ ngày 4/10 đến 7/10.

Sau đó, đội tuyển sang UAE tập huấn và có hai trận giao hữu với U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10.

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Phạm Đình Hải (Hà Nội), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (Công an TP HCM).

Hậu vệ (6): Lê Văn Hà (Hà Nội), Nguyễn Bảo Long, Võ Anh Quân (PVF-CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công Viettel), Phạm Lý Đức (Công an Hà Nội), Đinh Quang Kiệt (HAGL)

Tiền vệ (11): Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thành Đạt (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Viktor Le (Hà Tĩnh), Trần Thành Trung (Ninh Bình), Trần Nam Hải (SLNA), Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP HCM), Nguyễn Vadim (Đà Nẵng)

Tiền đạo (3): Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Đinh Xuân Tiến (Thể Công Viettel).

Hiếu Lương