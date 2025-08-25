U23 Việt Nam thử nghiệm Việt kiều Bulgaria

Hà NộiTiền vệ Trần Thành Trung được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển, trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 Đông Nam Á 2026.

Trần Thành Trung sinh năm 2005, có bố mẹ là người Việt Nam nhưng sinh ra ở Bulgaria với tên Do Nguyen Thanh Chung. Anh được đánh giá là tiền vệ con thoi sáng giá của Bulgaria – nền bóng đá đang đứng thứ 84 FIFA. Trung từng thi đấu cho đội tuyển U17, U19 và U21 Bulgaria, từng dự vòng chung kết U17 Euro 2022, vòng loại U19 Euro 2023.

Tại Slavia Sofia, Thành Trung thi đấu cho đội một từ mùa giải 2022-2023. Trước khi sang Ninh Bình, anh đã chơi 46 trận tại giải VĐQG Bulgaria, với 2.555 phút và ghi một bàn. Ở mùa giải 2024-2025, Trung lọt top ba cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria.

Tiền vệ Việt kiều Bulgaria Trần Thành Trung khởi động cùng Ninh Bình trước trận thắng Hà Tĩnh 3-1 ở vòng một V-League 2025-2026, trên sân Hà Tĩnh ngày 17/8/2025. Ảnh: VPF

Trần Thành Trung gia nhập Ninh Bình từ đầu mùa 2025-2026. Tân binh V-League chốt giá mua với Slavia Sofia là khoảng 10 tỷ đồng. Đôi bên ký hợp đồng 5 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 3 năm.

Phía Ninh Bình FC xác nhận Thành Chung đã có hộ chiếu Việt Nam. Dù đã thi đấu cho U21 Bulgaria, anh vẫn đủ điều kiện chơi cho các ĐTQG Việt Nam. Đến đầu tháng 8, Ninh Bình và cầu thủ đã làm việc xong với Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, để chuyển liên đoàn chủ quản từ Bulgaria sang Việt Nam. Đây được xem là thủ tục cuối giúp Trung được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Khi mới về Việt Nam, Trung chưa quen thời tiết nên thường chỉ thi đấu một hiệp là thay ra vì hết sức. Ở hai vòng đầu V-League, anh cũng ngồi dự bị và được tung vào sân trong khoảng 30 phút cuối.

Tuy nhiên, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết sự xuất hiện của Trần Thành Trung chủ yếu mang tính thử nghiệm. "Thực tế, HLV Kim Sang-sik không muốn thay đổi quá nhiều hệ thống lối chơi đã xây dựng công phu, cũng như vận hành trong thực chiến", thông báo của VFF có đoạn.

Trần Thành Trung được gọi lên thay vị trí Nguyễn Thành Đạt của Thể Công Viettel. 23 cái tên còn lại đều nằm trong đội hình dự giải U23 Đông Nam Á 2025. Trừ tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chấn thương rời đội trước giải, số còn lại đều góp sức vô địch khu vực lần thứ ba liên tiếp.

Việt kiều Nga Viktor Le (số 14) tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam ở sân phụ Gelora Bung Karno chiều 28/7/2025, trước khi gặp Indonesia ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: Hai Tư

Sau khi PVF-CAND và Ninh Bình lên hạng, toàn bộ cầu thủ U23 đều thi đấu ở V-League. Đông nhất là PVF-CAND với bốn cái tên. Xếp sau là Thanh Hóa, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel (3), Hà Nội FC, Đà Nẵng, Ninh Bình (2), HAGL, SLNA, Công an TP HCM, Hải Phòng và Hà Tĩnh (1).

U23 Việt Nam hội quân vào ngày 29/8, cùng ngày với ĐTQG. Đây là mốc các đội thi đấu xong vòng ba V-League, trừ trận Thể Công – Becamex TP HCM đá ngày 30/8.

Bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Việt Nam lần lượt gặp Bangladesh (ngày 3/9), Singapore (6/9) và Yemen (9/9). Chỉ đội nhất bảng mới chắc chắn vào vào chung kết nên mục tiêu được HLV Kim đặt ra là toàn thắng.

Danh sách tập trung đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (Công an TP HCM)

Hậu vệ (7): Lê Văn Hà (Hà Nội FC), Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân (PVF-CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công Viettel), Phạm Lý Đức (Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng)

Tiền vệ (10): Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Viktor Le (Hà Tĩnh)

Tiền đạo (4): Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình).

