Arab SaudiHòa ở hai hiệp chính, Việt Nam thắng UAE 3-2 sau hai hiệp phụ trận tứ kết U23 châu Á 2026.

Từ đường chuyền ra bằng đầu của Đình Bắc, trung vệ Nhật Minh đi bóng khéo léo qua hai cầu thủ UAE rồi dứt điểm. Bóng đập người hậu vệ UAE, mở ra cơ hội dứt điểm tiếp theo cho Thanh Nhàn, rồi Minh Phúc. Cú sút quyết đoán của Minh Phúc đi qua chân cầu thủ UAE, tung lưới đối thủ trong sự bất lực của thủ môn Tawhid.

Sau khi Minh Phúc giúp Việt Nam dẫn trước, UAE tràn lên tìm bàn gỡ và tạo ra sức ép lớn. Hàng thủ Việt Nam đứng vững, bảo toàn tỷ số 3-2 sau hiệp phụ đầu tiên.

Đội trưởng Almenhali phạm lỗi với Lý Đức, nhưng lại ngã ra đau đớn trong cấm địa để đòi penalty. Nhưng trọng tài Heydari nói không với phạt đền.

Thanh Nhàn, người vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai, bị thay ra. Phi Hoàng vào thay.

Cơ hội hiếm hoi của UAE trong hiệp hai, khi bóng được treo vào cấm địa. Khalfan (số 9) sút nối một chạm, đưa bóng đi vọt xà.

Từ tình huống nguy hiểm trong cấm địa, UAE liên tiếp dứt điểm nhưng các hậu vệ Việt Nam xuất sắc lăn xả cứu thua. Sau đó, Thái Sơn được rút ra, nhường chỗ cho Văn Hà. Hiệp phụ thứ hai có 1 phút bù giờ.

Việt Nam có mặt ở tứ kết với tư cách nhất bảng A sau khi hạ Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà Arab Saudi 1-0. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam đi tiếp với tư cách đầu bảng ở một giải đấu cấp châu Á. Trong khi đó, UAE đứng nhì bảng B, với hành trình vất vả và hồi hộp hơn khi thắng Qatar 2-0, thua Nhật Bản 0-3 và hòa Syria 1-1 ở lượt cuối cùng - kết quả vừa đủ để đi tiếp.

Như nhiều đội tuyển Tây Á khác, UAE nhỉnh hơn Việt Nam về sức mạnh thể chất. Trung bình, cầu thủ UAE cao 1,793 m, đứng thứ tư từ dưới lên. Còn Việt Nam là 1,765 m - xếp áp chót và chỉ hơn Thái Lan. Tuổi trung bình của UAE là 22,13 - gần bằng Việt Nam (22,22) và nằm trong nhóm đội lớn tuổi nhất giải.

Thủ môn Trung Kiên ăn mừng sau khi đánh bại Arab Saudi ở lượt cuối bảng A giải U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah al-Faisal tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Những năm qua cũng chứng kiến UAE tìm kiếm những cầu thủ mang dòng máu lai, thậm chí họ chiêu mộ sớm để cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch khi đủ 5 năm. Chính sách này in đậm vào đội tuyển quốc gia UAE, đồng thời phảng phất ở U23, với bốn cầu thủ Leonard Amesimeku, Solomon Sosu, Richard Akonnor (gốc Ghana) và Junior Salif Ndiaye (Pháp) - cái tên mà HLV Kim đã nhắc đích danh để hàng thủ Việt Nam dè chừng.

Xét lịch sử đối đầu ở cấp độ này, UAE chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 5 và hòa 3 trong 8 trận trên mọi đấu trường. Trận đầu diễn ra ở vòng bảng Asiad 14 tại Busan, Hàn Quốc, có tỷ số 0-0. Hai trận hòa còn lại là giao hữu 1-1 năm 2019, và 0-0 ở vòng bảng U23 châu Á 2020.

Trận thua đầu tiên của Việt Nam trước UAE diễn ra ở vòng 1/8 Asiad 17 tại Incheon, Hàn Quốc năm 2014. Sau đó hai năm, đoàn quân của HLV khi đó Toshiya Miura tiếp tục thất bại 2-3 ở vòng bảng U23 châu Á, dù Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh cùng ghi bàn. Năm 2018, dưới trướng Park Hang-seo, Việt Nam thua 3-4 trong loạt đá luân lưu tranh HC đồng Asiad 18 ở Indonesia. Hai cuộc đối đầu gần nhất cũng là thất bại của Việt Nam, lần lượt tỷ số 0-3 năm 2022 và 0-4 năm 2023, đều từ giao hữu.

Đây là lần thứ tư Việt Nam và UAE vào tứ kết U23 châu Á. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là á quân năm 2018, còn UAE chưa từng đi tới bán kết. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ vào bán kết, diễn ra ngày 20/1, gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc.

Quang Dũng - Vy Anh