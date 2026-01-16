-
120'+1
Trận đấu kết thúc
Việt Nam thắng 3-2 sau hai hiệp phụ, qua đó giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.
-
120'
Hậu vệ Việt Nam lăn xả
Từ tình huống nguy hiểm trong cấm địa, UAE liên tiếp dứt điểm nhưng các hậu vệ Việt Nam xuất sắc lăn xả cứu thua. Sau đó, Thái Sơn được rút ra, nhường chỗ cho Văn Hà. Hiệp phụ thứ hai có 1 phút bù giờ.
-
117'
UAE bỏ lỡ
Cơ hội hiếm hoi của UAE trong hiệp hai, khi bóng được treo vào cấm địa. Khalfan (số 9) sút nối một chạm, đưa bóng đi vọt xà.
-
116'
Việt Nam thay người
Thanh Nhàn, người vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai, bị thay ra. Phi Hoàng vào thay.
-
112'
UAE lại ăn vạ
Đội trưởng Almenhali phạm lỗi với Lý Đức, nhưng lại ngã ra đau đớn trong cấm địa để đòi penalty. Nhưng trọng tài Heydari nói không với phạt đền.
-
109'
Đình Bắc sút phạt
Đình Bắc đá phạt đưa bóng đi đập đất, khiến thủ môn Tawhid không thể bắt dính. Tuy nhiên, không cầu thủ Việt Nam nào kịp ập vào đá bồi.
-
106'
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu
-
105'+1
Hiệp phụ thứ nhất kết thúc
Sau khi Minh Phúc giúp Việt Nam dẫn trước, UAE tràn lên tìm bàn gỡ và tạo ra sức ép lớn. Hàng thủ Việt Nam đứng vững, bảo toàn tỷ số 3-2 sau hiệp phụ đầu tiên.
-
101'
Minh Phúc ghi bàn
Từ đường chuyền ra bằng đầu của Đình Bắc, trung vệ Nhật Minh đi bóng khéo léo qua hai cầu thủ UAE rồi dứt điểm. Bóng đập người hậu vệ UAE, mở ra cơ hội dứt điểm tiếp theo cho Thanh Nhàn, rồi Minh Phúc. Cú sút quyết đoán của Minh Phúc đi qua chân cầu thủ UAE, tung lưới đối thủ trong sự bất lực của thủ môn Tawhid.
-
98'
Đình Bắc xông xáo
Đình Bắc khéo léo vượt qua hậu vệ UAE, mang về quả phạt ở cánh trái. Từ quả phạt, Đình Bắc treo bóng nguy hiểm, nhưng hàng thủ UAE hóa giải thành công.