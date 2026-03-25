U23 Việt Nam rơi chiến thắng trước Triều Tiên

Trung QuốcU23 Việt Nam mở tỷ số từ phút thứ 8, nhưng chỉ hòa Triều Tiên 1-1 trong trận ra quân giải giao hữu CFA Team China Cup chiều 25/3.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trước Triều Tiên ở lượt đầu giải giao hữu CFA Team China Cup, chiều 25/3. Ảnh: VFF

Dưới thời tiết mát mẻ khoảng 12 độ ở Thiểm Tây, Việt Nam nhập cuộc tự tin, không hề lép vế trước đối thủ. Ngay phút thứ 8, đội tấn công, đưa bóng vào vòng cấm. Hậu vệ Triều Tiên phá bóng thiếu chính xác, tiền đạo Minh Tâm chớp cơ hội sút bóng vào góc hẹp mở tỷ số.

Pha làm bàn giúp Minh Tâm, cầu thủ sinh năm 2005 trưởng thành từ lò HAGL nối dài phong độ ấn tượng mùa này. Tiền đạo cao 1,8 m từng thi đấu cho các đội Kon Tum, Long An ở giải hạng Nhì, hạng Nhất, trước khi được đôn lên đội một HAGL đá V-League 2025-2026. Dù ít được đá chính, Minh Tâm đã ghi ba bàn.

Việt Nam từng thua Triều Tiên trong hai lần đối đầu trước đây ở cấp độ U23. Nhưng lần này, sau khi ghi bàn sớm, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đá tự tin. Bên cạnh khả năng phòng ngự kín kẽ, họ rất tích cực phản công. Phút 27, Công Phương lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi đối diện thủ môn.

Hàng thủ Việt Nam, với kinh nghiệm và sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình cùng trung vệ cao 1m98 Đinh Quang Kiệt, đá chắc chắn, giúp đội đứng vững trước các đợt lên bóng của đối thủ suốt hiệp đầu.

Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn phòng ngự chắc chắn không cho đối thủ nhiều cơ hội. HLV Đinh Hồng Vinh cũng lần lượt rút các cầu thủ trụ cột rời sân để các cầu thủ trẻ nhưng Quang Huy, Vadim Nguyễn, Đăng Dương, Long Vũ, Quang Vinh, Anh Tuấn, Quốc Toàn được trải nghiệm.

Với đội hình nhiều xáo trộn, Việt Nam không giữ được sự tập trung ở hàng thủ như trước. Đội thủng lưới ở phút 78 từ pha xâm nhập, dứt điểm chính xác của tiền đạo Triều Tiên trong vòng cấm, và chấp nhận bị cưa điểm ngày ra quân.

U23 Việt Nam tham dự CFA Team China Cup chụp ảnh lưu niệm tại sân vận động Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, chiều 24/3. Ảnh: VFF

Việt Nam được mời dự giải giao hữu U23 ở Trung Quốc - CFA Team China Cup thay thế Iran vì xung đột ở Trung Đông. Do giải đấu trùng với dịp FIFA Day, HLV Đinh Hồng Vinh được giao quyền phụ trách, trong khi HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Do tính chất giải đấu, Việt Nam không tập hợp lực lượng cầu thủ U23 vừa giành hạng ba U23 châu Á. Chỉ có 4 cầu thủ U23 là thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận. Đội hình còn lại là những gương mặt trẻ triển vọng như Lê Nguyên Hoàng, Thái Bá Đạt, Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Đinh Quang Kiệt... Đây cũng là lứa cầu thủ được xây dựng để tham dự ASIAD vào tháng 9.

Sau trận ra quân gặp Triều Tiên hôm nay, Việt Nam sẽ lần lượt đấu Thái Lan (28/3) và Trung Quốc (31/3).

Đội hình xuất phát của Việt Nam

Thủ môn Cao Văn Bình, Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, Thái Bá Đạt, Trần Thành Trung, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, Lê Thắng Long, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Bảo Long, Vũ Quốc Anh.

Giải giao hữu U23 CFA Team China Cup, được tổ chức thường niên từ năm 2024, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ dưới 23 tuổi. Kỳ giải lần này tổ chức tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Việt Nam là khách quen khi tham dự cả ba lần tổ chức trước đây. Chủ nhà cùng ba đội khách mời thi đấu vòng tròn một lượt, để phân định thứ bậc. Vào tháng 9/2024, Việt Nam lần lượt thua Trung Quốc 1-2, Uzbekistan 2-0 và thắng Malaysia 2-1. Đến tháng 3/2025, Việt Nam hòa Hàn Quốc, Trung Quốc cùng 1-1 và Uzbekistan 0-0. Đến tháng 11/2025, Việt Nam hạ Trung Quốc 1-0, rồi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 0-1. Thông qua giải đấu này, các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành, đóng góp vào thành tích chung của lứa U23 châu Á. Trong đó, Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á 2026, còn Việt Nam đứng thứ ba.

Đức Đồng