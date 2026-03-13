U23 Việt Nam chốt danh sách dự giải giao hữu ở Trung Quốc

Hà NộiU23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, sẽ tham dự giải giao hữu CFA Team China Cup vào cuối tháng 3.

Danh sách 30 cầu thủ được công bố chiều nay 13/3. Tất cả đều sinh từ năm 2005 về sau. Đây là bước đầu chuẩn bị cho kế hoạch cử đội U21 dự Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2026 tại Nhật Bản vào tháng 9, sau đó hướng tới SEA Games 2027 ở Malaysia, vòng chung kết U23 châu Á 2028 đồng thời là vòng loại Olympic.

Danh sách gồm 5 cầu thủ giành HC đồng U23 châu Á 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận và tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Trừ Đình Hải, bốn cầu thủ còn lại đều đã được thi đấu nhiều trận tại V-League.

Thủ môn Cao Văn Bình thi đấu trong trận Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2, rồi thắng luân lưu 7-6 để giành HC đồng U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi. Ảnh: AFC

Đội tuyển cũng có hai Việt kiều là Trần Thành Trung (Bulgaria, còn gọi là Đỗ Nguyễn Thành Trung hoặc Chung Nguyen Do) và Vadim Nguyễn (Nga). Cả hai gia nhập V-League từ đầu mùa 2025-2026, lần lượt chơi 9 trận cho Ninh Bình và 6 trận cho Đà Nẵng. Trong năm 2025, cặp đôi đã được triệu tập lên đội tuyển U23 nhưng không nằm trong danh sách cuối cùng dự các giải chính thức.

Thành Trung sinh năm 2005, có bố mẹ là người Việt Nam nhưng sinh ra ở Bulgaria. Anh được đánh giá là tiền vệ con thoi sáng giá của Bulgaria – nền bóng đá đang đứng thứ 84 FIFA. Trung từng thi đấu cho đội tuyển U17, U19 và U21 Bulgaria, từng dự vòng chung kết U17 Euro 2022, vòng loại U19 Euro 2023. Tại Slavia Sofia, anh thi đấu cho đội một từ mùa giải 2022-2023. Trước khi sang Ninh Bình, Trung đã chơi 46 trận tại giải VĐQG Bulgaria, với 2.555 phút và ghi một bàn.

Tân binh V-League Ninh Bình chi khoảng 10 tỷ đồng để phá vỡ hợp đồng của tiền vệ 20 tuổi. Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Trung vẫn cần thời gian hòa nhập, và chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.

Tiền vệ CLB Ninh Bình Trần Thành Trung mừng bàn thắng trong trận thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 1/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Vadim Nguyễn sinh năm 2005 tại Nga, có bố người Việt Nam, mẹ người Nga và mang hai quốc tịch. Anh được đào tạo tại học viện FK Rostov và thi đấu nhiều giải trẻ. Vadim có thể nói tiếng Việt tốt. Vào tháng 7/2025, Vadim về nước để thử việc tại CLB Đà Nẵng và được ký hợp đồng. Anh đã chơi ba trận tại V-League khi vào sân thay người. Cầu thủ 20 tuổi có thể thi đấu nhiều vị trí ở hàng tiền vệ, hoặc tiền đạo cánh.

Đội tuyển sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Dự kiến ngày 23/3, danh sách được rút gọn xuống 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Cup 2026, tổ chức tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Việt Nam lần lượt gặp Triều Tiên vào ngày 25/3, Thái Lan 28/3 và Trung Quốc 31/3.

Ở lần chạm trán gần nhất, Việt Nam đã thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á 2026, thắng Thái Lan 3-2 tại chung kết SEA Games 33. Trong khi đó, đội thua Triều Tiên 1-2 ở vòng bảng U23 châu Á 2020.

Giải giao hữu U23 này được Trung Quốc tổ chức thường niên từ năm 2024, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ dưới 23 tuổi. Việt Nam là khách quen khi tham dự cả ba lần tổ chức trước đây. Chủ nhà cùng ba đội khách mời thi đấu vòng tròn một lượt, để phân định thứ bậc.

Vào tháng 9/2024, Việt Nam lần lượt thua Trung Quốc 1-2, Uzbekistan 2-0 và thắng Malaysia 2-1. Đến tháng 3/2025, Việt Nam hòa Hàn Quốc, Trung Quốc cùng 1-1 và Uzbekistan 0-0. Đến tháng 11/2025, Việt Nam hạ Trung Quốc 1-0, rồi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 0-1.

Ông Đinh Hồng Vinh được chỉ định làm HLV tạm quyền như ba kỳ giải trước. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik đang cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho cuộc đấu Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, vào ngày 31/3.

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Cao Văn Bình (SLNA), Phạm Đình Hải (Hà Nội), Hoa Xuân Tín (TP HCM)

Hậu vệ (11): Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Anh Tuấn, Quách Quang Huy, Lê Thắng Long, Nguyễn Quốc Toản (PVF-CAND), Trương Nhạc Minh (TP HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Trung Nguyên, Mai Quốc Tú (Đà Nẵng), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Cảnh Tài (Hà Nội), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)

Tiền vệ (11): Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận (Ninh Bình), Quách Quang Huy, Thái Bá Đạt (PVF-CAND), Nguyễn Công Phương (Thể Công), Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Trọng Tuấn (SLNA), Lê Nguyễn Văn Thọ, Vadim Nguyễn (Đà Nẵng), Tạ Xuân Trường (Trung tâm thể thao II Ninh Bình)

Tiền đạo (5): Nguyễn Đăng Dương (Thể Công), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình FC), Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Nguyễn Minh Tâm (HAGL), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh).

Hiếu Lương