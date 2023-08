Thắng Thái Lan, Indonesia vào chung kết gặp Việt Nam

Thái LanIndonesia thắng chủ nhà 3-1 trong trận bán kết U23 Đông Nam Á với nhiều pha vào bóng thô bạo, để vào chung kết gặp Việt Nam.

*Ghi bàn: Chukid 27 - Sroyer 10, Ferarri 23, Natcha phản lưới 45

Thái Lan tiếp tục phải ôm hận trước Indonesia, sau khi thua trận chung kết SEA Games 32 hồi tháng 5/2023. Lần này có lợi thế sân nhà ở bán kết U23 Đông Nam Á, thầy trò Ithsara Sritharo vẫn không thể đòi nợ Indonesia. Và cũng không có gì thay đổi khi hai đội tiếp tục đá rắn, có nhiều lúc thô bạo, dù lần này không có ẩu đả.

Indonesia (áo đỏ) và Thái Lan xô xát sau khi đội khách ghi bàn thứ ba ở bán kết U23 Đông Nam Á trên sân Rayong, Thái Lan ngày 24/8/2023. Ảnh: Lâm Thỏa

Trước trận đấu, Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã nhắc nhở cầu thủ chủ nhà tập trung chơi bóng, tránh mất bình tĩnh dẫn tới ẩu đả. Tuy nhiên lối đá rát từ Indonesia dường như khiến Thái Lan chùn chân. Sau khi tiền đạo Kelly Sroyer sút xa mở tỷ số cho Indonesia ở phút thứ 10, chủ nhà dường như mất bình tĩnh và sa đà vào lối chơi quyết liệt của đối thủ.

Khi thấy Sroyer che chắn bóng ở biên phút 18, hai cầu thủ Thái Lan lao vào húc từ phía trước lẫn sau. Đoàn quân của Ithsara mất bình tĩnh dẫn tới bàn thua thứ hai ở phút 23, khi hậu vệ Robi Darwis ném biên mạnh vào cấm địa cho trung vệ Ferarri bật cao nhất đánh đầu lái bóng đập đất về góc xa vào lưới.

Indonesia không có hậu vệ Pratama Arhan ở giải này, nhưng Darwis nổi lên như một vũ khí ném biên đáng sợ không kém. Nhiều lần đội khách khiến hàng thủ chủ nhà trao đảo từ những cú ném uy lực của Darwis. HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi trên khán đài sân Rayong xem trận này, có lẽ sẽ phải sớm tìm cách đối phó bài tấn công của Indonesia khi thủ môn Quan Văn Chuẩn thường mắc lỗi ở những pha bóng bổng.

Thái Lan 1-3 Indonesia Diễn biến chính trận đấu.

Indonesia chơi tốt hơn Thái Lan nhưng cũng có lúc họ lúng túng, đặc biệt là sau khi tiền đạo Chukid Wanpraphao đánh đầu từ quả phạt góc gỡ lại một bàn cho chủ nhà ở phút 27. Thấy học trò chơi bóng quá nhanh, HLV Shin Tae-yong ra sát đường biên kêu gọi cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu. Tác động của HLV người Hàn Quốc có tác dụng, khi Indonesia dần lấy lại thế trận để ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 trong phút bù hiệp một, bằng cú đánh đầu phản lưới của hậu vệ Natcha Promsomboon.

Sau khi bóng vào lưới, một cầu thủ Indonesia sút bồi thêm cú nữa vào lưới và khiến đối phương nóng mặt. Hai bên lao vào xô xát nhưng trọng tài Hiroki Kasahara kịp tới can ngăn. Trọng tài người Nhật Bản can thiệp nhanh ở các điểm nóng, nhưng cũng không rút nhiều thẻ vàng so với số pha phạm lỗi nguy hiểm của hai đội.

Hiệp hai không có thêm bàn nào, nhưng Thái Lan chơi thô bạo hơn và nhanh xuống sức. Phút 57, hai cầu thủ chủ nhà song phi liên tiếp để truy cản Indonesia phản công, nhưng cầu thủ đội khách tránh được. Đến cuối trận, tiền vệ Nathathop Kaewklang đạp bóng từ phía sau lên bắp chân của Dwi Septiawan và bị cảnh cáo.

Cú vào bóng nguy hiểm của Natcha (số 18) với cầu thủ Indonesia trong hiệp hai. Ảnh: Lâm Thỏa

Chứng kiến màn thể hiện thất vọng của đội nhà, nhiều tốp khán giả Thái Lan lần lượt ra về từ phút 80. Dưới sân, Indonesia có thể thắng đậm hơn nếu tiền đạo Muhammad Sananta dứt điểm hiệu quả. Nhưng tỷ số 3-1 cũng đủ để thầy trò Shin khẳng định sức mạnh trước khi vào chung kết gặp Việt Nam.

Thái Lan không đòi được nợ từ Indonesia, và cơ hội đó giờ trao cho Việt Nam sau khi đội thua Indonesia ở phút bù hiệp hai dù chơi hơn người tại bán kết SEA Games vừa qua. Đoàn quân của Hoàng Anh Tuấn sẽ chơi trận chung kết lúc 20h thứ Bảy 26/8, còn Thái Lan tranh giải ba với Malaysia bốn tiếng trước đó.

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Siriwat - Thanison, Songchai, Kittichai, Warinthon, Kritsada - Kasidit, Natcha - Chukid, Phanthamit, Nethithorn.

Indonesia: Ernando - Frengky, Haykal, Ferarri, Dewa - Rifky, Robi, Beckham, Fikri - Sananta, Kelly.

Quang Dũng - Hoàng An