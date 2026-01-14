-
2'
Phạm lỗi nguy hiểm
Sphon Noiwong giẫm vào chân Wang Yudong ở phần sân nhà biên phải. Va chạm khiến cầu thủ Trung Quốc lăn lộn và hét rất to vì đau. Trọng tài không rút thẻ phạt, còn Yudong có thể thi đấu trở lại sau khoảng phút được chăm sóc y tế.
-
1'
Trận đấu bắt đầu
Trung Quốc giao bóng trước. Đội mặc áo, quần, tất đỏ. Thái Lan mặc áo, quần, tất xanh.
-
Cầu thủ khởi động
-
Báo Thái Lan chỉ ra cầu thủ Trung Quốc nguy hiểm
Siam Sport đánh giá Trung Quốc đang sở hữu một lứa cầu thủ chất lượng, đặc biệt ở hàng công. "Behram Abduweli, tiền đạo cao 1,83 m, là niềm hy vọng hàng đầu của đội, được hỗ trợ bởi thần đồng Trung Quốc Wang Yudong", bài viết có đoạn. "Ngoài ra, Wang Bohao đang chơi cho Den Bosch ở giải VĐQG Hà Lan, tiền vệ triển vọng từ Shanghai Port là Kuai Jiwen và tiền đạo đang lên Xiang Yuwang, sẵn sàng xuất trận".
Wang Yudong, tiền đạo 19 tuổi, đã thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc từ năm 17 tuổi. Trong mùa giải 2025, anh ghi 11 và kiến tạo 5 bàn để trở thành cầu thủ nội có màn trình diễn ấn tượng bậc nhất. Năm 2024, Wang Yudong lần đầu được triệu tập vào ĐTQG và thậm chí còn ghi bàn thắng quyết định trong trận thắng Bahrain ở vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á.
-
Tổ trọng tài
Trọng tài chính Abudlla Al Marri, hai trợ lý biên Juma Al Burshaid và Khaled Khalaf đến từ Qatar. Trọng tài thứ tư là Heidari Payam (Iran).
Tổ VAR có ông Khamis Al Marri (Qatar), trợ lý Abdullah Arab (Kuwait) và kỹ thuật viên Yamagishi Sachiko (Nhật Bản).
-
Đội hình xuất phát
Thái Lan: Chommaphat Boonloet, Suphon Noiwong, Oussama Thiangkham, Sittha Boonlha, Pichitchai Sienkrathok, Wichan Inaram, Peeranan Buakhai, Paripan Wongsa, Iklas Sanron, Chawanwit Saelao, Chinngoen Phutonyong
Trung Quốc: Li Hao, Hue Hetao, He Yiran, Xu Bin, Peng Xiao, Umidjan Yusup, Mutellip Iminqari, Kuai Jiwen, Behram Abduweli, Yang Haoyu, Wang Yudong.
-
Lịch thi đấu tứ kết
Ngày Giờ Đội 16/1 18h30 Nhật Bản (nhất B) - Jordan (nhì A) 22h30 Việt Nam (nhất A) - UAE (nhì B) 17/1 18h30 Uzbekistan (nhất C) - Nhì D 22h30 Nhất D - Hàn Quốc (nhì C)
-
Kết quả lượt trận ba
Arab Saudi 0-1 Việt Nam (bảng A)
Jordan 1-0 Kyrgyzstan (bảng A)
Nhật Bản 2-0 Qatar (bảng B)
UAE 1-1 Syria (bảng B)
Uzbekistan 2-0 Hàn Quốc (bảng C)
Iran 0-1 Lebanon (bảng C).
-
Bảng D
Đội Thắng Hòa Bại H/S Điểm Trung Quốc 1 1 0 +1 4 Australia 1 0 1 0 3 Iraq 0 2 0 0 2 Thái Lan 0 1 1 -1 1