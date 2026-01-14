Arab SaudiThái Lan tranh vé vào tứ kết với Trung Quốc ở lượt cuối bảng D U23 châu Á 2026, trên sân Al Shabab tại Arab Saudi, tối nay.

Wang Yudong, tiền đạo 19 tuổi, đã thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc từ năm 17 tuổi. Trong mùa giải 2025, anh ghi 11 và kiến tạo 5 bàn để trở thành cầu thủ nội có màn trình diễn ấn tượng bậc nhất. Năm 2024, Wang Yudong lần đầu được triệu tập vào ĐTQG và thậm chí còn ghi bàn thắng quyết định trong trận thắng Bahrain ở vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á.

Siam Sport đánh giá Trung Quốc đang sở hữu một lứa cầu thủ chất lượng, đặc biệt ở hàng công. "Behram Abduweli, tiền đạo cao 1,83 m, là niềm hy vọng hàng đầu của đội, được hỗ trợ bởi thần đồng Trung Quốc Wang Yudong", bài viết có đoạn. "Ngoài ra, Wang Bohao đang chơi cho Den Bosch ở giải VĐQG Hà Lan, tiền vệ triển vọng từ Shanghai Port là Kuai Jiwen và tiền đạo đang lên Xiang Yuwang, sẵn sàng xuất trận".

Sphon Noiwong giẫm vào chân Wang Yudong ở phần sân nhà biên phải. Va chạm khiến cầu thủ Trung Quốc lăn lộn và hét rất to vì đau. Trọng tài không rút thẻ phạt, còn Yudong có thể thi đấu trở lại sau khoảng phút được chăm sóc y tế.

Trước lượt cuối bảng D, Trung Quốc dẫn đầu với 4 điểm, xếp sau là Australia (3), Iraq (2) và Thái Lan (1). Cục diện này có lợi cho Trung Quốc khi chỉ cần không thua Thái Lan là chắc chắn đi tiếp. Nếu thua, đội cũng phải mong trận Australia gặp Iraq kết thúc với tỷ số hòa. Trong khi đó, Thái Lan chỉ có đường thắng và không cần quan tâm kết quả trận còn lại.

Trường hợp Thái Lan thắng và Australia hòa, và cùng Trung Quốc có 4 điểm. Hiệu số đối đầu giữa ba đội được xét đến. Australia đã thắng Thái Lan 2-1 và thua Trung Quốc 0-1. Vì vậy, Thái Lan thắng Trung Quốc bất kỳ tỷ số nào cũng sẽ đứng trên một trong hai đối thủ còn lại.

Đây là lần đầu Thái Lan gặp Trung Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á. Nếu không thắng, Thái Lan sẽ lặp lại kết cục ở năm 2018 khi toàn thua ba trận vòng bảng. Trong khi đó, Trung Quốc đứng trước cơ hội lần đầu bất bại ở vòng bảng giải đấu. Lần gần nhất hai đội vào tứ kết là ở kỳ giải 2020.

Trung Quốc đang cho thấy sự chắc chắn ở khâu phòng ngự khi chưa thủng lưới. HLV Antonio Puche khen ngợi các học trò đang làm việc rất tốt. "Chúng tôi tập trung hoàn toàn vào một đối thủ ở một thời điểm. Các cầu thủ đang rất vui mừng vì tiến bộ, nhưng HLV như tôi phải bình tĩnh vì Thái Lan rất mạnh và sẽ gây ra nhiều khó khăn", Puche nói.

Trong khi đó, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đánh giá Trung Quốc có thể lực và sức bền tốt. Nhưng khi bị dồn vào chân tường, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể tạo bất ngờ. "Chúng tôi chiến đấu hết mình ngay cả khi còn 1% cơ hội", ông cho hay. "Tập thể với nhiều cầu thủ trẻ đã làm việc vượt mong đợi. Như trước Iraq, chúng tôi thua trước, nhưng kiên trì gỡ hòa và đã suýt thắng".

Lượt trận cuối Bảng D cũng sẽ khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026. Ở tứ kết, đội nhất bảng D sẽ chạm trán Hàn Quốc (nhì C) , còn nhì D gặp Uzbekistan (nhất C).

Hiếu Lương - Quang Dũng