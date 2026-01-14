Hòa Trung Quốc, Thái Lan bị loại ở VCK U23 châu Á 2026

Arab SaudiThái Lan dừng bước ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau khi chỉ hòa Trung Quốc 0-0 ở lượt cuối bảng D, vào tối nay 14/1.

Trước lượt cuối bảng D, Trung Quốc dẫn đầu với 4 điểm, xếp sau là Australia (3), Iraq (2) và Thái Lan (1). Cục diện này có lợi cho Trung Quốc khi chỉ cần không thua Thái Lan là chắc chắn đi tiếp. Nếu thua, đội cũng phải mong trận Australia gặp Iraq kết thúc với tỷ số hòa. Trong khi đó, Thái Lan chỉ có đường thắng và không cần quan tâm kết quả trận còn lại.

Bước vào sân Al Shabab, Trung Quốc thể hiện rõ ý đồ chơi phòng ngự chặt, rồi chờ khả năng đột biến của hai mũi tấn công Wang Yudong và Behram Abduweli. Thái Lan kiểm soát bóng nhưng không tìm ra được khoảng trống, hay tiếp cận gần khung thành đối phương.

Thái Lan (áo xanh) hòa Trung Quốc 0-0 ở lượt cuối bảng D U23 châu Á 2026, trên sân Al Shabab ở Riyadh, Arab Saudi ngày 14/1/2026. Ảnh: Changsuek

Đại diện Đông Nam Á phải nhờ tình huống cố định ở phút 23 mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên sau cú đánh đầu. Thủ môn Li Hao giật mình và mất hai nhịp mới bắt gọn bóng. Đến phút 39, Chawanwit đá phạt góc biên phải đến cột gần. Abduweli bật cao phá bóng nhưng bóng sượt đầu bay về khung thành, nhưng Li Hao phản xạ xuất thần đẩy bóng cứu thua.

Sau đó, đội có thêm hai pha hãm thành đáng chú. Phút 43, phat. tạt bóng từ biên trái của Oussama Thiangkham bay thẳng đến góc xa khung thành khiến Li Hao vất vả đẩy bóng rồi chịu đau đập người vào khung thành. Đến phút bù thứ ba, nỗ lực đánh đầu của Thiangkham tạo cơ hội cho Peeranan Buakhai đánh đầu nối cận thành, nhưng bóng đi thiếu lực giúp thủ môn Trung Quốc khống chế.

Highlights Thái Lan Trung Quốc Diễn biến chính trận Thái Lan hòa Trung Quốc 0-0.

Sang hiệp hai, Thái Lan vẫn cầm bóng trên 60% nhưng vẫn không tạo được sức ép và nguy hiểm. Cơ hội ngon ăn nhất diễn ra ở phút 57. Vẫn từ cánh trái, Thiangkham chọc khe cho Iklas Sanron đối mặt Li Hao ở góc hẹp. Tiền đạo này sút chân trái uy lực nhưng đập thân thủ môn bay hết biên ngang. Sự tiếc nuối ngập tràn trên gương mặt các thành viên Thái Lan.

Trong khi đó, Trung Quốc có nhiều cơ hội phản công khi đối phương đẩy cao đội hình, nhưng khả năng kết nối còn hạn chế nên phung phí toàn bộ. Càng về cuối trận, máy quay lia nhiều về phía khung thành Thái Lan chứng kiến sự bất lực của HLV Thawatchai, và để trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Wichan Inaram (phải) thất vọng khi Thái Lan không thể thắng Trung Quốc để vào tứ kết U23 châu Á 2026. Ảnh: Changsuek

Ở trận cùng giờ, Iraq có bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền nhưng bị Australia ngược dòng thua 1-2 trong những phút bù hiệp hai. Kết quả này giúp Australia dẫn đầu bảng D với 6 điểm, hơn Trung Quốc một điểm. Trong khi đó, Iraq và Thái Lan có cùng hai điểm, hiệu số -1 và ghi hai bàn. Thứ bậc được phân định bằng điểm fair-play, và Thái Lan xếp cuối do nhận một thẻ đỏ trực tiếp và năm thẻ vàng.

Thái Lan lặp lại kết cục ở năm 2018 khi không thắng ở vòng bảng. Trong khi đó, Trung Quốc có lần đầu bất bại ở vòng bảng, và cũng lần đầu vào tứ kết U23 châu Á.

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Chommaphat Boonloet, Suphon Noiwong, Oussama Thiangkham, Sittha Boonlha, Pichitchai Sienkrathok, Wichan Inaram, Peeranan Buakhai, Paripan Wongsa, Iklas Sanron, Chawanwit Saelao, Chinngoen Phutonyong

Trung Quốc: Li Hao, Hue Hetao, He Yiran, Xu Bin, Peng Xiao, Umidjan Yusup, Mutellip Iminqari, Kuai Jiwen, Behram Abduweli, Yang Haoyu, Wang Yudong.

Hiếu Lương - Quang Dũng