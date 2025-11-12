U22 Việt Nam và cơ hội thử lửa trên đất Trung Quốc

Trung QuốcHôm nay, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ra quân gặp chủ nhà Trung Quốc ở giải giao hữu Panda Cup 2025 - bước chạy đà quan trọng cho SEA Games 33.

* Trung Quốc – Việt Nam: 18h35 thứ Tư 12/11, trên VnExpress.

Giải đấu tổ chức tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, từ ngày 12 đến 18/11 với bốn đội quen thuộc là chủ nhà Trung Quốc, Việt Nam, Uzbekistan và Hàn Quốc. Tại giải tương tự hồi tháng 3, Việt Nam hòa ba trận trước Hàn Quốc (1-1), Uzbekistan (0-0) và Trung Quốc (1-1).

Ông Đinh Hồng Vinh tiếp tục tạm quyền chỉ đạo, do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia gặp Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Việt Nam (trắng) hòa Trung Quốc (đỏ) 1-1 ở giải giao hữu U22 Panda Cup, trên sân Olympic Thành Đô, Trung Quốc ngày 25/3/2025. Ảnh: CFA

Lực lượng của Việt Nam lần này gồm nhiều gương mặt trẻ nổi bật, được quy hoạch cho mục tiêu vào chung kết SEA Games diễn ra vào cuối năm ở Thái Lan. Trong đó có một số tên tuổi từng khoác áo ĐTQG như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức... cùng các trụ cột đã góp công lớn trong chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Cao Văn Bình.

Đặc biệt, đội chào đón sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Do nhiều cầu thủ vướng lịch thi đấu tại vòng 11 V-League 2025-2026, đội phải chia thành ba nhóm di chuyển sang Trung Quốc. Sau khi tập trung đầy đủ, HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò có duy nhất một buổi tập vào chiều 11/11.

Ở cuộc họp báo chung, ông Vinh khẳng định đây là giải đấu quốc tế giàu tính cạnh tranh, giúp cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành, mà minh chứng là chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và thành tích toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Ông kỳ vọng việc tiếp tục đối đầu những đối thủ mạnh tại Panda Cup 2025 sẽ mang lại bước đệm quan trọng giúp U22 Việt Nam củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi, trước khi hướng đến hai mục tiêu lớn sắp tới là SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh (phải) trong cuộc họp báo chung với các đồng nghiệp tại giải Panda Cup 20225.

HLV Antonio Puche của Trung Quốc có quan điểm tương tự, khi xem việc gặp ba đối thủ mạnh là bước chuẩn bị quan trọng cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi. "Kết quả phân loại hạt giống đã phản ánh vị thế và trình độ của Việt Nam ở châu lục. Uzbekistan và Hàn Quốc cũng là những cường quốc bóng đá châu Á", ông nói. "Xét tất cả các yếu tố, Panda Cup đặt ra những yêu cầu cao cho chúng tôi".

So với trận hòa Việt Nam hồi tháng 3, Trung Quốc lần này có nhiều cầu thủ U20. HLV Puche triệu tập 30 cầu thủ nhưng nhiều khả năng chỉ dùng được 18 người ở trận gặp Việt Nam. 12 cầu thủ vắng mặt do thể trạng không tốt, hoặc đang bận thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Hai sự thiếu vắng đáng kể của chủ nhà là tiền vệ Wang Yudong, được xem là tài năng sáng giá bậc nhất Trung Quốc hiện tại. Anh được cho nghỉ ngơi sau khi liên tục tham gia các giải đấu ở mọi cấp độ. Tiền vệ sinh năm 2006 đang khoác áo Zhejiang FC, ghi 11 và kiến tạo 4 bàn sau 25 trận tại giải VĐQG. Trong khi đó, trung vệ sinh năm 2005 Peng Xiao chấn thương, và nhiều khả năng còn vắng mặt ở vòng chung kết U23 châu Á.

Trung Quốc vắng tài năng trẻ Wang Yudong ở giải giao hữu U22 Panda Cup vào tháng 11/2025. Ảnh: CFA

10 cầu thủ còn lại dự kiến hội quân vào ngày 13/11, để có thể thi đấu từ lượt hai Panda Cup. Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc thiếu lực lượng khiến sức mạnh đội U22 bị suy yếu. Ngoài ra, tân HLV ĐTQG Shao Jiayi cũng lỡ một cơ hội quan sát kỹ lưỡng các cầu thủ trẻ, những người được xem là nòng cốt cho mục tiêu giành vé dự World Cup 2030.

Các cầu thủ U22 Trung Quốc hầu hết thi đấu trong nước. Riêng tiền vệ Wang Bohao chơi cho FC Den Bosch tại giải hạng Nhất Hà Lan, theo hợp đồng cho mượn một năm từ CLB Trung Quốc Shaanxi Union. Anh có một kiến tạo sau năm trận.

Danh sách đội U22 Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (Công an TP HCM).

Hậu vệ (8): Lê Văn Hà (Hà Nội), Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng)

Tiền vệ (10): Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND)

Tiền đạo (5): Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Bùi Vĩ Hào (CLB TP HCM).

Đức Đồng - Hiếu Lương