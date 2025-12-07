U22 Việt Nam tặng quà cầu thủ gãy chân của Lào

Thái LanCác cầu thủ Việt Nam đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chia tay Phetdavanh Somsanid trước khi cầu thủ này cùng Lào rời SEA Games 33.

Phetdavanh gãy chân ở phút 85 rồi nhận thẻ đỏ trong trận Lào thua ngược Malaysia 1-4 ở lượt hai bảng B SEA Games 33, chiều 6/12. Đội trưởng của Lào sau đó được đưa bệnh viện điều trị, băng nẹp chấn thương. Sáng nay, anh xuất viện rồi cùng các cầu thủ Lào về nước vì đội đã bị loại.

Ở chung khách sạn với Lào, nên sáng nay các thành viên đội Việt Nam tới hỏi thăm, động viên và tặng Phetdavanh 300 USD. "Chúng tôi rất đồng cảm và chia sẻ với Phetdavanh. Đội muốn gửi chút tình cảm đến bạn ấy, mong Phetdavanh nhanh phục hồi", trung vệ Nguyễn Nhật Minh nói trước buổi tập chiều 7/12.

Cầu thủ Việt Nam thăm hỏi Phetdavanh (chống nạng) trước khi Lào rời Thái Lan về nước. Ảnh: FBNV

Phetdavanh sau đó đăng hình ảnh chụp với một số thành viên U22 Việt Nam đến thăm trên trang cá nhân. Anh viết "Xin cảm ơn tấm lòng của các anh đội Việt Nam", và để biểu cảm xúc động.

Tại bảng B, Lào thua hai trận, 1-2 trước Việt Nam và 1-4 trước Malaysia. Ở lượt cuối ngày 11/12, Việt Nam và Malaysia sẽ quyết đấu để tranh vị trí nhất bảng cùng suất vào bán kết. Đội nhì bảng vẫn có khả năng bị loại nếu không có thành tích tốt.

Theo Nhật Minh, cơ hội chia đều cho hai đội. "Tôi cùng các đồng đội đã đến sân tận mắt xem Malaysia thi đấu. Như thường lệ, họ khỏe và chơi tốc độ khá tốt. Vì thế, chúng tôi phải tập trung cao khi đối đầu họ trận tới", hậu vệ này nói.

Cầu thủ Việt Nam tập luyện trên sân RBAC, Bangkok, Thai Lan chiều 7/12 để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Ảnh: Đức Đồng

Với ưu thế hiệu số hiện tại (+3 so với +1), Malaysia chỉ cần hòa, còn Việt Nam phải thắng mới có thể đứng đỉnh bảng. Vì vậy, trong các buổi tập gần đây, HLV Kim Sang-sik thường xuyên cho cầu thủ rèn giũa bài đập nhả nhanh và dứt điểm đa dạng.

"Chúng tôi thường có kết quả tốt trước Malaysia ở các giải trẻ, nên toàn đội rất tự tin. Nhưng do đang bất lợi về hiệu số, buộc phải thắng, nên toàn đội rèn kỹ khả năng dứt điểm. Đồng thời, chúng tôi cũng tập nhiều bài phát triển bóng nhanh từ tuyến dưới để có thể ghi bàn, qua đó đánh bại đối thủ", Nhật Minh cho hay.

Đức Đồng