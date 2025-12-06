Đội trưởng Lào gãy chân, lĩnh thẻ đỏ ở SEA Games

Thái LanPhetdavanh Somsanid gãy chân sau pha xoạc bóng trái luật, rồi bị phạt thẻ đỏ gián tiếp khi Lào thua Malaysia 1-4 ở lượt hai bảng B SEA Games 33, chiều 6/12.

Phút 85, khi Lào đang thua 1-3, Rahman Daud dẫn bóng phản công nhanh. Phetdavanh lao tới truy cản nhưng xoạc không trúng bóng dẫn tới phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa một thẻ đỏ gián tiếp.

Trọng tài Payam Heidari rút thẻ, nhưng Phetdavanh vẫn nằm nghiêng ôm chân và tỏ ra rất đau. Sau khi vào sân kiểm tra, các bác sĩ Lào phải ra dấu xin trợ giúp từ đội ngũ y tế của ban tổ chức.

Trung vệ Phetdavanh Somsanid (số 5) trong trận thua Malaysia 1-4 ở lượt hai bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan ngày 6/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trung vệ sinh năm 2001 được xác định bị gãy chân phải, và nhiều khả năng là cả xương chày lẫn xương mác. Sau khi sơ cứu, anh được đưa lên cáng với chân phải bó chặt, trước khi lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Phetdavanh kéo áo lên che mặt. Trong khi đó, các đồng đội cũng ôm đầu tỏ ra bàng hoàng trước chấn thương nặng của đội trưởng.

Các cầu thủ Lào ôm đầu khi chứng kiến chấn thương nặng của Phetdavanh Somsanid. Ảnh: Đức Đồng

Thi đấu trong thế thiếu người, Lào hết cửa lật ngược tình thế trước Malaysia. Đến phút bù thứ nhất hiệp hai, họ tiếp tục thủng lưới sau một pha phản công và thua chung cuộc 1-4.

Trước đó, đoàn quân của HLV Ha Hyeok-jun có khởi đầu như mơ khi Xaysombath mở tỷ số ở phút thứ 4. Nhưng chính Xaysombath mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên. Trong ba phút từ 61 đến 63, sai lầm của thủ môn Lokphathip và lỗi kèm người khiến họ thua chóng vánh thêm hai bàn.

Nhân viên y tế của ban tổ chức SEA Games 33 cố định chân bị gãy cho Phetdavanh Somsanid trước khi đưa lên xe cứu thương chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Đức Đồng

Lào trở thành đội đầu tiên bị loại ở môn bóng đá nam SEA Games 33. Ở trận ra quân, họ đã chơi kiên cường nhưng thua Việt Nam 1-2.

Hiếu Lương