Hạ Lào 4-1, Malaysia chiếm đỉnh bảng của Việt Nam

Thái LanHàng thủ Lào mắc sai lầm giúp Malaysia ngược dòng thắng 4-1 ở lượt hai, qua đó chiếm ngôi đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 33, tối 6/12.

* Ghi bàn: Danish 33’, Azim 60’, Raj 62’, Khalil 90’+1 - Xaysombath 4’.

Trận thua Việt Nam 1-2 ở lượt ra quân khiến Lào buộc phải thắng Malaysia mới có cơ hội đi tiếp. Mọi thứ thuận lợi hơn dự kiến khi thầy trò HLV Ha Hyeok-jun bất ngờ ghi bàn ở phút thứ 4. Xaysombath cướp bóng bên sân Malaysia rồi chuyền sang trái cho Phoutthavong Sangvilay đẩy một nhịp vào vòng cấm để căng ngang. Chính Xaysombath sút nối chân trái đưa bóng vào góc góc thấp phải thành bàn.

Lào khởi đầu hanh thông dù vắng tiền vệ trụ cột Damoth Thongkhamsavath vì chấn thương. Trong khi đó, đối thủ chưa kịp bắt nhịp sau hơn hai tháng chưa có trận đấu chính thức. Malaysia cũng chỉ đăng ký 19 cầu thủ trong số 23 suất tối đa. Đội không có sự phục vụ của ba cầu thủ quan trọng là trung vệ Ubaidullah Shamsul, tiền đạo Aliff Izwan và Fergus Tierney vì CLB chủ quản không nhả người.

Cầu thủ Lào Xaysombath (số 19) mừng bàn mở tỷ số ở phút thứ 4 trong trận thua Malaysia 1-4 ở lượt hai bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 6/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Thủng lưới trước khiến Malaysia tấn công khó khăn. Họ buộc phải tấn công biên khi trung lộ đã đầy ắp người, nhưng thiếu hiệu quả và phải đợi Lào mắc sai lầm mới gỡ bàn ở phút 33.

Từ quả treo bóng ở biên phải vào vòng cấm, Xaysombath phá hụt. Mohd Danish chớp thời cơ dứt điểm chân trái tinh tế chiến thắng thủ môn Kop Lokphathip.

Phần còn lại của hiệp một và 15 phút đầu hiệp hai không chứng kiến cơ hội ăn bàn đáng chú ý. Lào cũng có thế trận không tồi nhưng sai lầm của hàng thủ một lần nữa trừng phạt họ ở phút 60. Thủ môn Lokphathip đổ người ngăn quả tạt từ cánh phải không tốt, để bóng bật ra sau. Rosli Azim chờ sẵn ngả người vô-lê chân phải nâng tỷ số lên 2-1.

Tiền đạo Malaysia Rosli Azim (số 7) nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 60. Ảnh: Đức Đồng

Chưa kịp trấn tĩnh, Lào thủng lưới tiếp ở phút 62. Ahmad Alif treo bóng từ quả đá phạt biên trái vào vòng cấm, để Michel Raj đánh đầu vào góc cao trái ghi bàn thứ ba.

Bàn thắng này gần như đánh sập tinh thần của Lào. HLV Ha Hyeok-jun không có những điều chỉnh kịp thời, còn các cầu thủ dần xuống sức. Họ không tạo ra đủ sức ép, lại dễ tổn thương từ phản công.

Phút 85, đội trưởng Phetdavanh Somsanid xoạc bóng trúng chân cầu thủ Malaysia để ngăn phản công. Anh phải nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa thẻ đỏ, thậm chí phải rời sân bằng cáng vì chấn thương nặng. Đến phút bù thứ nhất, Malaysia phá bẫy việt vị thành công, để Rahman Daud dứt điểm trong vòng cấm không thắng Lokphathip. Tuy nhiên, bóng bật ra đúng tầm cho Muhamad Khalil bấm bóng chân trái qua đầu thủ môn ấn định tỷ số 4-1.

Trong những phút còn lại, các cầu thủ Lào có lúc mất bình tĩnh và phải nhận hai thẻ vàng với những pha xoạc bóng nguy hiểm. Không có bất ngờ xảy ra và Lào chính thức dừng bước tại SEA Games 33, khi khai mạc còn chưa diễn ra. Các cầu thủ đổ gục xuống sân, và một số rơi nước mắt.

Cầu thủ Lào Okham Latsachak (số 20) khóc sau trận thua Malaysia. Ảnh: Đức Đồng

Phía Malaysia ăn mừng cuồng nhiệt sau khi vượt qua khó khăn đầu trận. Họ cũng chiếm ngôi đầu bảng B của Việt Nam, với cùng ba điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +1).

Ở lượt cuối vào ngày 11/12, Malaysia chỉ cần không thua Việt Nam là giữ được ngôi đầu, đồng nghĩa vé trực tiếp vào bán kết.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hôm nay đã đổi lịch tập lên buổi sáng để có thể đến sân xem trực tiếp trận đấu. Khi tỷ số là 3-1, máy quay lia tới vị trí HLV người Hàn Quốc cho thấy vẻ căng thẳng. Đội sẽ không có quyền tính toán mà buộc phải thắng Malaysia để chắc suất đi tiếp.

Đội hình xuất phát

U22 Malaysia: Sharani Zulhilmi, Mohd Hadi, Othman Hakimi, Ahmad Alif, Mohamad Shafizan, Sahaludin Hakimi, Rosli Azim, Mohd Danish, Norhisham Basheer, Kutty Haziq, Michel Raj

U22 Lào: Kop Lokphathip, Phetdavanh Somsanid, Phoutthavong, Chanthavixay, Khonesavanh, Somwang Choummaly, Phetvixay, Khampane, Bounphaeng Xaysombath, Vongsakda, Oun Phetsongva.

Hiếu Lương