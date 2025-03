U22 Việt Nam rơi chiến thắng trước Hàn Quốc

Trung QuốcDẫn bàn từ đầu hiệp hai, nhưng U22 Việt Nam để U22 Hàn Quốc gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối trận ra quân giải giao hữu CFA Team China chiều 20/3.

Ghi bàn: Thanh Nhàn 51' - Kim Woo-bin 90+1

Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Hàn Quốc nhưng đá ngang ngửa với đối thủ. HLV Đinh Hồng Vinh chọn lối chơi chậm, chắc và chờ phản công nhanh.

Sau những phút đầu lép vế, Việt Nam dần tìm được các cơ hội. Phút 20, từ phản công nhanh, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn sút xa, khiến thủ môn U22 Hàn Quốc không bắt dính bóng. Nguyễn Quốc Việt băng vào đệm bóng tung lưới đối thủ. Nhưng trọng tài căng cờ báo tiền đạo Việt Nam việt vị. 5 phút sau, Thanh Nhàn tiếp tục khiến thủ môn Hàn Quốc vất vả cản phá với cú sút xa ngoài vòng cấm.

Những cơ hội rõ rệt của Việt Nam buộc Hàn Quốc phải dè chừng, không còn ồ ạt dâng cao ép sân như đầu trận. Dù vậy, đến phút 51, đội bóng trẻ xứ sở kim chi vẫn bị thủng lưới trước. Sau khi hóa giải đợt tấn công của đối thủ, Việt Nam phản công nhanh. Quốc Việt thoát xuống từ cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho Thanh Nhàn đệm bóng cận thành mở tỷ số. Thanh Nhàn 21 tuổi, quê Tây Ninh, đang thi đấu cho PVF-CAND ở giải hạng Nhất.

Đội trưởng hai đội U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc làm thủ tục trước trận đấu chiều 20/3. Ảnh: VFF

Sau bàn thua bất ngờ, Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ trận đấu với các pha bóng bổng nguy hiểm. Họ tấn công dồn dập, nhưng hàng thủ Việt Nam chơi lăn xả để hóa giải các đường bóng. Phải đến phút 90+1, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, cầu thủ Kim Woo-bin sút tung lưới thủ môn Cao Văn Bình gỡ hòa 1-1.

Giải tứ hùng diễn ra tại sân Trung tâm thể thao Diêm Thành, Giang Tô, Trung Quốc. Ngoài chủ nhà còn có U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan. Đây là giải đấu để các đội chuẩn bị lực lượng cho vòng loại U23 châu Á 2026. Với Việt Nam, đây còn là bước rà soát lực lượng cho SEA Games vào cuối năm.

Do HLV Kim Sang-sik đang bận nhiệm vụ ở tuyển quốc gia nên đội U22 Việt Nam do HLV Đinh Hồng Vinh tạm quyền. Đội có 25 cầu thủ trẻ, nhưng vắng mặt một số cầu thủ chất lượng do chấn thương như tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, hay đang hội quân cùng ĐTQG là thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm Lý Đức, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Đức Đồng