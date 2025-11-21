U22 Việt Nam mất Đình Bắc ở trận ra quân SEA Games 33

Việt Nam sẽ không có Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc ở trận ra quân SEA Games 33, vì trùng lịch thi đấu với CLB Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội thi đấu Cup CLB Đông Nam Á vào ngày 3/12 và AFC Champions League Two ngày 27/11 và 11/12. CLB đồng ý cho trung vệ Phạm Lý Đức hội quân từ đầu. Trong khi đó, tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chỉ có thể hội quân vào ngày 4/12, tức lỡ lượt ra quân gặp Lào.

Ngoài ra, Việt Nam cũng mất tiền vệ, Nguyễn Văn Trường, người phải rời sân bằng cáng ở trận Việt Nam thua Hàn Quốc 0-1 tại lượt cuối giải giao hữu U22 Panda Cup 2025 ở Trung Quốc, vào ngày 18/11. Anh được xác định gặp chấn thương dây chằng đầu gối và phải phẫu thuật.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Đình Bắc mừng bàn gỡ 1-1 trong trận thắng Philippines 2-1 ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025, tại sân Gelora Bung Karno, Indonesia, ngày 25/7/2025. Ảnh: Hai Tư.

Chấn thương đòi hỏi quãng thời gian hồi phục lâu khiến Văn Trường lỡ hẹn SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. "Đây là mất mát lớn cho đội tuyển. Văn Trường là nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong cách vận hành lối chơi", thông báo của LĐBĐ Việt Nam (VFF) có đoạn. "Cầu thủ này có thi đấu tiền vệ trung tâm, hộ công. Anh sở hữu phong cách thi đấu năng nổ, thông minh và luôn duy trì được nhịp độ cho toàn đội".

Văn Trường sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội. Anh cùng đồng đội bằng tuổi Khuất Văn Khang gây ấn tượng ở đội tuyển U23 khi mới 19 tuổi, trong thành tích vào tứ kết U23 châu Á 2022, dưới thời HLV Hàn Quốc Gong Oh-kyun.

Với sự thiếu vắng Văn Trường, HLV Kim Sang-sik bổ sung thêm hai tiền vệ trung tâm là Nguyễn Đức Việt và Trần Thành Trung từ CLB Ninh Bình. Đức Việt trưởng thành từ Học viện HAGL, còn Việt kiều Bulgaria Thành Trung mới về nước thi đấu sau ba năm chơi tại giải VĐQG Bulgaria cho CSKA Sofia.

Tiền vệ Việt Nam Nguyễn Văn Trường (áo đỏ) thi đấu trong trận thua Uzbekistan 0-1 ở giải giao hữu U22 Panda Cup, trên sân Song Lưu, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 15/11/2025. Ảnh: UFA.

Ngoài ra, một cầu thủ khác của Ninh Bình là tiền đạo 18 tuổi Nguyễn Lê Phát cũng được gọi lên tập luyện. Vì vậy, quân số của đội tuyển U22 tăng lên 28 cầu thủ, với 25 người đã có mặt tại Panda Cup 2025. Tại giải này, Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0 nhờ bàn của Phạm Minh Phúc, trước khi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng tỷ số 0-1.

PVF-CAND và Ninh Bình đóng góp bốn cầu thủ. Xếp sau là Thanh Hóa, Thể Công, Công an Hà Nội (3), Đà Nẵng, Công an TP HCM, HAGL (2), Hà Nội FC, SLNA, Hải Phòng, Hà Tĩnh, CLB TP HCM (1).

Đội tuyển sẽ hội quân tại Vũng Tàu, TP HCM vào ngày 23/11, sau vòng 1/8 Cup Quốc gia 2025-2026. Đến ngày 1/12, HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sang Thái Lan dự SEA Games 33. Tại bảng B môn bóng đá nam, Việt Nam lần lượt gặp Lào vào ngày 4/12 và Malaysia 11/12.

Danh sách đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (Công an TP HCM).

Hậu vệ (8): Lê Văn Hà (Hà Nội), Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng)

Tiền vệ (11): Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Nguyễn Đức Việt, Trần Thành Trung (Ninh Bình)

Tiền đạo (6): Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Bùi Vĩ Hào (CLB TP HCM), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình).

Hiếu Lương