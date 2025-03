U22 Việt Nam gọi hai cầu thủ Việt kiều

Viktor Le và Andrej Nguyễn An Khánh nằm trong 27 cầu thủ được triệu tập lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu tại Trung Quốc trong tháng 3.

Viktor có quốc tịch Việt Nam từ tháng 1. Nhờ đó, tiền vệ con lai Nga - Việt Nam lần đầu được gọi lên tập trung ở một cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Viktor Le sinh năm 2003 có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Moscow lừng danh của bóng đá Nga. Anh được gia đình ủng hộ về Việt Nam tìm cơ hội và thử sức cùng Bình Định đầu năm 2023 rồi cùng đội về nhì V-League. Từ mùa 2023-2024, Viktor chuyển sang chơi cho Hà Tĩnh. Anh đã chơi 31 trận cho đội bóng miền Trung với 1.413 phút, tương đương 45 phút mỗi trận, và ghi 2 bàn.

Viktor Le (số 14) ghi bàn giúp Hà Tĩnh thắng HAGL 1-0 tại vòng 8 V-League 2024-2025, ở sân Hà Tĩnh ngày 15/11/2024. Ảnh: Xuân Thủy

Việt kiều thứ hai được gọi lên là Andrej Nguyễn An Khánh. Cầu thủ sinh năm 2005 từng được triệu tập lên U22 Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier, nhưng chưa được sử dụng ở giải chính thức.

An Khánh sinh tại CH Czech, có bố là người Nghệ An và mẹ người Hà Nội. Anh chơi bóng đá từ 5 tuổi và rồi vào đội trẻ Trinec sau đó 2 năm. Năm 15 tuổi, An Khánh vào tầm ngắm của Sigma Olomouc - CLB thi đấu ở giải cao nhất bóng đá CH Czech. Sau thương vụ trị giá khoảng một tỷ đồng, tài năng này được đưa về lò đào tạo trẻ của Sigma Olomouc, cách nhà khoảng 150 km.

An Khánh sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể đá tiền đạo hoặc tiền vệ trái. Anh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB đá giải hạng Nhất CH Czech. Mùa 2022-2023, An Khánh ghi 7 bàn và kiến tạo 20 bàn khác. Anh cũng từng là thành viên của U18 CH Czech.

Andrej Nguyễn An Khánh (áo xanh) thi đấu cho đội U19 Sigma Olomouc vào tháng 2/2024. Ảnh: Facebook / Andrej Nguyen

Tuy nhiên, An Khánh không thể chiếm vị trí chính thức ở Olomouc và đã trở lại đội hạng Ba CH Czech, là FK Trinec, vào tháng 7/2024. Sau đó, anh được đem cho FK SK Polanka nad Odrou mượn từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024.

Ngoài 2 cái tên trên, đội tuyển U22 còn cái tên đáng chú ý khác là Hồ Tùng Hân. Thủ môn sinh năm 2003 thuộc CLB Đà Nẵng, được cho mượn tại CLB Singapore Balestier Khalsa. Anh lần đầu thi đấu trong trận thua BG Pathum United 1-2 ở Cup Quốc gia Singapore, vào tối 2/3.

Thủ môn Hồ Tùng Hân tập luyện tại CLB Singapore Balestier Khalsa. Ảnh: Balestier Khalsa

Ba cái tên nằm trong số 27 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lần này. Các đội từ giải hạng Nhất Quốc gia đóng góp 9 cầu thủ. Đông nhất từ lò PVF với 5 cái tên, xếp sau là Bà Rịa Vũng Tàu và Ninh Bình (2). Các đội V-League lần lượt có SLNA (4 cầu thủ), Thể Công, Hà Nội, Công an Hà Nội, Đà Nẵng (2), Hải Phòng, HAGL, CLB TP HCM (1).

Đội U22 tập trung từ ngày 10/3 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS). Do cùng thời điểm với đợt tập trung FIFA Days của ĐTQG, HLV Kim Sang-sik giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh làm quyền HLV trưởng U22 Việt Nam. Giúp việc cho ông Hồng Vinh đợt này sẽ là trợ lý HLV Trịnh Duy Quang, HLV thủ môn Trần Minh Quang và HLV thể lực Nguyễn Tăng Tuấn.

Một số gương mặt nằm trong lứa U22 nhưng được triệu tập lên ĐTQG, gồm Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang và Bùi Vĩ Hào.

Đội U22 chuẩn bị sẽ tham dự giải giao hữu CFA Team China 2025 do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức từ 20/3 đến 25/3, bên cạnh 3 đội U22 khác, gồm chủ nhà Trung Quốc, và Hàn Quốc, Uzbekistan.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nhận lời mời dự giải đấu này. Giải trước diễn ra vào tháng 9/2024, và U22 Việt Nam cũng được dẫn dắt bởi quyền HLV Đinh Hồng Vinh. Đội lần lượt thua Trung Quốc 1-2, Uzbekistan 0-2 và thắng Malaysia 2-1.

U22 Việt Nam sẽ có hai nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2025, gồm vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9 và SEA Games 33 vào tháng 12/2025.

Danh sách đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam

Thủ môn (4): Hồ Tùng Hân (Balestier Khalsa), Nguyễn Tân (Bà Rịa Vũng Tàu), Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA)

Hậu vệ (9): Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Lê Văn Hà (Hà Nội), Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Bảo Long (PVF-CAND), Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Phúc (Thể Công), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Võ Anh Quân (Ninh Bình)

Tiền vệ (9): Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Phạm Minh Phúc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thái Quốc Cường (TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn An Khánh (Fk Trinec)

Tiền đạo (5): Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Lê Phát (PVF).

Hiếu Lương