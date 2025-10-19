U22 Việt Nam đấu Malaysia ở vòng bảng SEA Games 33

Thái LanThầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B cùng hai đối thủ khác, sau lễ bốc thăm các nội dung bóng đá ở SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, trưa 19/10.

Bên cạnh Malaysia, Việt Nam gặp Lào.

Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Campuchia, Timor Leste.

Bảng C gồm đương kim vô địch Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Việt Nam (áo đỏ) thắng Malaysia (áo vàng) 2-1 ở vòng bảng bóng đá Nam SEA Games 32 tại sân Visakha, Campuchia ngày 8/5/2023. Ảnh: Lâm Thỏa

Bóng đá nam SEA Games 33, có 10 đội tuyển tham dự, lần đầu tiên chia thành hai bảng ba đội và một bảng bốn đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Đây là quyết định thay đổi lịch sử bóng đá SEA Games. Trước đó, bóng đá nam từ năm 1959 và bóng đá nữ từ năm 1985 luôn duy trì thể thức một đến hai bảng đấu.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12. Môn bóng đá có đủ bốn nội dung là bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Thái Lan đặt mục tiêu giành cả bốn HC vàng.

Môn bóng đá nam sẽ tổ chức ở ba tỉnh đăng cai là Bangkok, Chonburi và Songkhla. Vòng bán kết và chung kết nam sẽ diễn ra tại Bangkok.

Trước đó, chủ nhà Thái Lan cũng quy định chỉ dùng cầu thủ U22, sinh từ ngày 1/1/2003 về sau, ở môn bóng đá nam.

Bóng đá nam SEA Games sử dụng cầu thủ U23 thay thế ĐTQG từ kỳ 2001. Đến năm 2017, độ tuổi giảm xuống U22, để đồng nhất với việc vòng chung kết U23 châu Á diễn ra xen kẽ vào năm chẵn.

Sau 12 kỳ sử dụng đội U22 và U23, hai kỳ được dùng cầu thủ quá tuổi và Việt Nam đều vô địch dưới thời HLV Park Hang-seo. Năm 2019 tại Philippines, U22 Việt Nam có thêm tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (sinh năm 1993) và Nguyễn Trọng Hoàng (1989). Đến năm 2022 trên sân nhà, Việt Nam dùng ba cầu thủ quá tuổi là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (1993), Nguyễn Hoàng Đức (1998) và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (1997).

Ở kỳ gần nhất năm 2023 tại Campuchia, cầu thủ quá tuổi không được sử dụng trong đội U22. Indonesia đánh bại Thái Lan 5-2 ở hiệp phụ chung kết, để giành HC vàng lần đầu tiên kể từ năm 1991. Việt Nam giành HC đồng khi hạ Myanmar 3-1.

Hiếu Lương