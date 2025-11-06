U22 Việt Nam chốt quân đá giao hữu ở Trung Quốc

26 cầu thủ được triệu tập lên U22 Việt Nam, để sang Trung Quốc thi đấu giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025, từ ngày 10/11.

PVF-CAND đóng góp bốn cầu thủ. Xếp sau là Thanh Hóa, Thể Công, Công an Hà Nội (3), Đà Nẵng, Hà Nội FC, Công an TP HCM, HAGL (2), SLNA, Hải Phòng, Hà Tĩnh, CLB TP HCM, Ninh Bình (1).

Các cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 1-0 trước Indonesia ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025, trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia ngày 29/7/2025. Ảnh: Hai Tư

U22 Việt Nam hội quân từ ngày 10/11 đến ngày 19/11, để tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc. Đội lần lượt gặp chủ nhà Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đây là giải đấu thường niên ở Trung Quốc mà U22 Việt Nam đã tham dự từ năm 2023.

Giải giao hữu là bước chạy đà cho đội tuyển trước SEA Games 33. Ngay sau khi giải kết thúc, đội bước vào tập huấn tại sân Bà Rịa Vũng Tàu ở TP HCM từ ngày 23/11 đến 29/11. Từ ngày 2/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik di chuyển đến Songkhla để thi đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games.

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (Công an TP HCM).

Hậu vệ (8): Lê Văn Hà (Hà Nội), Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng)

Tiền vệ (10): Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND)

Tiền đạo (5): Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Bùi Vĩ Hào (CLB TP HCM).

Hiếu Lương