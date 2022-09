U20 Việt Nam - Indonesia: Quyết chiến đỉnh bảng

IndonesiaThầy trò HLV Đinh Thế Nam cần ít nhất một trận hoà trước Indonesia ở lượt cuối bảng F để giành vé trực tiếp đến vòng chung kết U20 châu Á.

*Việt Nam – Indonesia: 20h Chủ Nhật 18/9, trên VnExpress

Sau hai lượt đầu, cả hai đội đang có cùng sáu điểm và hiệu số như nhau. Indonesia chỉ xếp trên Việt Nam nhờ chỉ số fair play khi bị hai thẻ vàng so với ba của Việt Nam. Nhưng khi kết thúc vòng bảng, chỉ số này không tính để xếp hạng. Vì vậy, nếu hai đội hoà, chắc chắc mỗi đội sẽ có bảy điểm và loạt luân lưu được sử dụng để xác định vị trí nhất-nhì của bảng.

Do đó, nếu thắng đối thủ trong 90 phút, hoặc thắng luân lưu, Việt Nam sẽ nhất bảng. Còn nếu hoà hoặc thua luân lưu đội sẽ có bảy điểm. Tình huống này cũng giống chủ nhà Indonesia. Do đó, cả hai đội chắc chắn sẽ đặt quyết tâm giải quyết trận đấu trong 90 phút để không phải chờ may rủi ở chấm 11m.

Việt Nam (áo trắng) chỉ cần hoà sẽ giành vé dự vòng chung kết U20 Châu Á 2023. Ảnh: VFF

Cả Việt Nam lẫn Indonesia đã dưỡng quân ở lượt hai để chơi tất tay trong trận đấu tối nay. Các trụ cột như Marselino Ferdinan, Hokky Caraka, Ronaldo của Indonesia hay Văn Khang, Đức Anh, Thái Sơn, Bảo Long của Việt Nam chắc chắn sẽ ra sân từ đầu để dẫn dắt hàng công đôi bên.

Việt Nam từng hoà 0-0 trước Indonesia ở giải U19 Đông Nam Á. Nhưng cũng tại giải đấu đó, Việt Nam và Thái Lan cầm chân nhau 1-1 để đi tiếp, gián tiếp loại Indonesia. Do đó, người hâm mộ lẫn cầu thủ Indonesia rất mong chờ trận đấu này để "rửa hận". Các khán đài sân Gelora Bung Tomo ở tỉnh Surabaya hứa hẹn sẽ lại chật kín để tạo nên áp lực cho các cầu thủ Việt Nam.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu thua Indonesia, Việt Nam vẫn có sáu điểm cùng hiệu số cao (hiện tại +8) sẽ vẫn dẫn đầu nhóm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành vé dự vòng chung kết. Hiện Việt Nam đứng đầu nhóm các đội nhì bảng trên cả Trung Quốc, Malaysia, Yemen, Bahrain. Đội chỉ bị loại khi Malaysia thắng Hàn Quốc (bảng E), Bahrain thắng Qatar (bảng B), Yemen Nhật Bản (bảng C), Trung Quốc thắng Saudi Arabia (bảng A). Đây đều là những khả năng khó xảy ra.

Việt Nam đang dẫn đầu nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong trường hợp thua Indonesia, Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội giành vé dự vòng chung kết.

Đức Đồng