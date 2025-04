U17 Hàn Quốc giúp Indonesia sớm dự World Cup

Arab SaudiHàn Quốc đại thắng Afghanistan 6-0, qua đó giúp Indonesia chắc chắn nhất bảng C U17 châu Á 2025 và lần thứ hai giành vé dự U17 World Cup.

Trước lượt trận hai bảng C vào tối 7/4, Indonesia có cùng ba điểm như Yemen nhưng xếp nhì do kém hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +2). Vì vậy, đội nào thắng trong cuộc đấu trên sân Prince Abdullah Al-Faisal sẽ gần như chắc chắn giành vé đi tiếp.

Thầy trò HLV Nova Arianto nhập cuộc hợp lý và sớm dẫn trước 2-0 sau 25 phút bóng lăn, nhờ công Zahaby Gholy và Fadly Alberto. Đến phút 52, hy vọng nhen nhóm với Yemen nhờ bàn rút ngắn tỷ số trên chấn phạt đền của Al Garash.

Evandra Florasta (số 6) mừng bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Indonesia trước Yemen, ở lượt hai bảng C U17 châu Á 2025, tại sân Prince Abdullah Al-Faisal, Arab Saudi tối 7/4/2025. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, bản lĩnh giúp Indonesia đứng vững trước sức ép. Đến phút 87, Evandra Florasta tái lập hai khoảng cách hai bàn cũng nhờ phạt đền. Hai phút sau, anh ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà, để vươn lên dẫn đầu bảng C với sáu điểm.

Cách xếp thứ bậc vòng chung kết U17 châu Á 2025 dựa vào điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, điểm fair-play. Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm thì xét điểm số giữa các đội, hiệu số bàn thắng bại rồi đến số bàn thắng.

Indonesia cần chờ kết quả trận đấu giữa Hàn Quốc và Afghanistan để biết kết cục. Nếu Hàn Quốc thắng, Indonesia chắc chắn nhất bảng và giành vé dự World Cup sớm một lượt trận. Bởi lẽ, đội sẽ hơn Yemen, Hàn Quốc ba điểm lẫn hiệu số đối đầu.

Nếu Afghanistan thắng, Indonesia phải chờ đến lượt cuối. Một trường hợp có thể xảy ra là Indonesia bị loại khi thua Afghanistan cách biệt năm bàn, còn Yemen thắng Hàn Quốc. Khi ấy, Indonesia, Yemen và Afghanistan có cùng sáu điểm. Ba đội đều có một trận thắng khi gặp nhau do ở lượt đầu Yemen thắng Afghanistan 2-0. Hiệu số bàn thắng bại lần lượt là Afghanistan +2, Yemen -1 và Indonesia -2.

Hàn Quốc mừng trận thắng Afghanistan 6-0 ở lượt hai bảng C U17 châu Á 2025, tại sân King Abdullah, Arab Saudi tối 7/4/2025. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Afghanistan 6-0. Kết quả này giúp Indonesia chắc suất nhất bảng C và chỉ còn đá trận thủ tục với Afghanistan vào ngày 10/4. Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ cần hòa Yemen là đứng nhì, do đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+5 so với -1).

Trước Indonesia, U17 châu Á 2025 xác định hai đội vào tứ kết sớm một lượt trận là Uzbekistan và Arab Saudi tại bảng A.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Indonesia dự U17 World Cup. Ở kỳ trước năm 2023, đội tham dự với tư cách chủ nhà. Indonesia cũng sánh ngang thành tích hai lần tham dự U17 World Cup của Thái Lan (1997, 1999).

Sau trận thua Arab Saudi 1-3 hôm 6/4, Thái Lan đã hết cơ hội vượt qua bảng A U17 châu Á 2025. Một đại diện khác là Việt Nam ở bảng B thì cần chờ đến lượt cuối mới phân định được thứ bậc.

Hiếu Lương